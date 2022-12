Neve e gelo sui campi da calcio dilettantistici: campionati rinviati a gennaio

AGGIORNAMENTO: oltre a tutte le sfide dall’Eccellenza in giù, nel nostro territorio salta anche un’altra gara in programma nel fine settimana. In serie D, infatti, è stato rinviato il match tra Chieri e Derthona per impraticabilità del campo.

PIEMONTE – Il maltempo di giovedì 15 dicembre 2022 e il gelo di queste ore hanno reso impraticabili gran parte dei campi della regione e per questo il Comitato Regionale ha deciso di rinviare tutte le gare in programma Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre, compresi i recuperi calendarizzati per mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022.

Le partite slitteranno a gennaio, data in cui era prevista la ripartenza dei campionati. le prime gare si giocheranno dall’8 gennaio 2023. Di conseguenza anche la trasmissione “Diretta sport” di RadioGold è stata annullata.