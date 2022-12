Incidente in tangenziale: RIAPERTA la statale 30 verso Acqui Terme

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 – La strada è stata riaperta.

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 – La strada statale 30 “di Val Bormida” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 4,900, in prossimità dell’uscita per la provinciale 185/Strada Casalcermelli, lungo la carreggiata in direzione Acqui Terme. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli fortunatamente senza feriti.

La circolazione in direzione Acqui Terme è temporaneamente indirizzata sulla rete provinciale limitrofa con indicazioni in loco. Regolare il traffico in direzione Alessandria. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale 30 appena possibile.

ALESSANDRIA – Incidente in questi minuti (13.35) sulla tangenziale di Alessandria, in direzione Acqui Terme, all’altezza dell’ingresso per il quartiere Cristo. Secondo le prime informazioni sono tre i veicoli coinvolti. Il traffico risulta bloccato al momento.

Seguiranno aggiornamenti. (Foto d’archivio)