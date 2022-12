Sabato ad Alessandria concerto dell’orchestra del Carlo Felice di Genova, dedicato alle vittime dell’incidente di Cantalupo

ALESSANDRIA – È dedicato alla memoria degli alessandrini mancati nel drammatico incidente di Cantalupo il concerto “Mozart – L’Italiano”, in programma sabato 17 dicembre, alle 21, nella Chiesa di San Giovanni Evangelista in Corso Acqui. Si esibirà l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, uno dei maggiori teatri lirico-sinfonici italiani. Il programma del concerto, frutto della collaborazione fra la Città di Alessandria e il Teatro Carlo Felice, prevede l’esecuzione di brani di Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia n. 35 in re maggiore Haffner e Sinfonia n. 33 in fa minore), Giovanni Battista Martini (Sinfonia n. 18 in re maggiore) e Pietro Antonio Locatelli (Concerto grosso in fa minore “Per il Santo Natale”).

L’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova sarà diretta dal Maestro Roland Böer, un grande nome della musica internazionale, direttore ospite in alcuni dei più importanti teatri del mondo, fra cui Teatro alla Scala, Covent Garden, English National Opera, Volksoper di Vienna, Deutsche Oper, Komische Oper di Berlino, Opera di Roma.

Il concerto fa parte della programmazione concertistica organizzata dal Carlo Felice – con i complessi artistici e produzioni del teatro, la direzione delle più celebri “bacchette” e solisti di alto profilo internazionale – nei teatri, siti di rilevante interesse storico-artistico e ambientale, luoghi della spiritualità più significativi della Liguria e regioni limitrofe. Alessandria è l’unica città fuori Liguria toccata dalla programmazione 2022/2023, e ospiterà anche altri due concerti, in Chiese ancora da definire: il 14 febbraio, direttore Francesco Corti, e il 19 marzo, direttore Wolfram Christ.

Con i suoi tre concerti, Alessandria è quindi la Città che vanta il maggior numero di appuntamenti, insieme ad Imperia e Sarzana.

La Città di Alessandria, su indicazione del Sindaco Giorgio Abonante, ha deciso di programmare gli importanti concerti in decentramento e in Chiese di particolare valore storico-artistico, coerentemente con le finalità artistiche ed educative della programmazione di arricchimento del territorio con proposte di alto profilo musicale che diffondano i saperi musicali e teatrali specifici di una fondazione lirico-sinfonica, in accordo con le esigenze espresse dai territori e dai diversi contesti socio-culturali.

L’ingresso ai concerti è gratuito, fino a esaurimento posti.