ALESSANDRIA – Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 ad Alessandria, all’incrocio tra via San Giovanni Bosco e via via Palermo. Tre i veicoli coinvolti. Una persona è stata trasportata al Pronto Soccorso ma, per fortuna, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata coi rilievi.