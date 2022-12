“Un gesto di inciviltà”: a Valenza la segnalazione di un doppio parcheggio selvaggio in viale Dante

VALENZA – “Un gesto di inciviltà“. Così Lele, un lettore di Radio Gold, ha segnalato una situazione di parcheggio selvaggio a Valenza. In viale Dante, poco prima dell’incrocio con via Melgara, poco prima delle 18 due auto sono state infatti lasciate in un’area pedonale, una addirittura davanti alle strisce. Un comportamento che penalizza i pedoni e, in particolare, il nostro ascoltatore che si muove sulla carrozzina.