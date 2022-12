I film da vedere in tv sul digitale terrestre questo Natale

RADIOGOLD – Un buon film, copertina e la famiglia riunita sul divano sgranocchiando qualche golosità pescata direttamente dai cesti regalo. Se anche voi siete tra coloro che a Natale non possono rinunciare a gustare un classico delle feste in tv, in questo articolo troverete pane per i vostri denti con una serie di suggerimenti per trascorrere qualche ora di relax davanti al piccolo schermo: il 25 dicembre, infatti, i canali dei digitale si vestono a festa fin dal mattino.

Su Rai 1, alle 9.50, potrete seguire lo “Zecchino di Natale“, il tradizionale appuntamento natalizio con il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Su Rai 2, invece, l’appuntamento è con il cinema: si parte la mattina presto con il film “Il mio desiderio per Natale” mentre alle 9.40 potrete continuare con “Una principessa a Natale”. La programmazione cinematografica a tema continua anche nel pomeriggio: alle 14 verrà trasmesso “Un Babbo Natale tutto nuovo”, alle 15.35 “Feste col ladro” mentre alle 19 “Una corona per Natale”. In prima serata, alle 21, il canale proporrà “Natale a Castle Hart“, seguito da “Se scappo mi sposo a Natale“.

Su Rai 3 l’appuntamento natalizio sarà alle 14.30 con il film “Natale all’improvviso” e poi di nuovo in tarda serata, alle 23.15, con la pellicola nostrana “Ogni maledetto Natale“.

Su Rete 4, la mattina del 25 dicembre alle 7.35 potrete vedere il film “Un bambino di nome Gesù” seguito, alle 9.55, dallo speciale natalizio della storica serie con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini “Natale in Casa Vianello”. Se avete voglia di un po’ di risate alle 12.25 potrete seguire “Fantozzi alla riscossa” o alle 14.10 commuovervi con un classico come “Via col Vento”. In seconda serata, alle 23.50, lo spirito delle feste tornerà con il film “Un amore sotto l’albero”.

Su Canale 5, alle 16.45, l’atmosfera natalizia nel pomeriggio sarà scandita da “Christmas at the palace”, mentre in prima serata, alle 21.20, le risate saranno garantite da Ficarra e Picone nella pellicola “Il 7 e l’8”.

Su Italia 1, tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli. Alle 6.50 la sveglia sarà con il film “Concerto di Natale con i Flintstones”. Alle 8.30 appuntamento con gli amici animali con “Beethoven, l’avventura di Natale” seguito alle 10.25 da “Balto 2 – Il mistero del lupo”. Nel pomeriggio ancora avventure festose con il titolo “Fred Claus – Un fratello sotto l’albero” (14.15) e “Un amico molto speciale” (16.35). Dalle 19.30 largo ai classici del Natale: si comincia con l’ironia di Will Ferrell in “Elf” per poi passare, alle 21.30, alla tenerezza di “Miracolo nella 34esima strada” e alla malinconia di “Jack Frost” alle 23.55.

Su La 7 Natale lascia posto al romanticismo: alle 14 potrete godervi “Kate & Leopold“, una classica commedia romantica. Alle 21.15, invece, spazio alla coppia Steve Martin-Diane Keaton nella divertente commedia “Il padre della sposa”.

Tv8 propone una giornata ricchissima di titoli natalizi per immergervi a pieno nell’atmosfera festiva: si comincia la mattina alle 8 con “Le vacanze di Natale” e alle 9.45 con “Il ballo di Natale”. Nel pomeriggio si riprende con “Un desiderio sotto il vischio” (alle 14), “Il natale di Joy” (alle 15.30), “Un Natale di ricordi” (alle 17.15). La sera del 25, alle 21.30, il canale trasmetterà “Natale a Christmas Valley” seguito alle 23.15 da “Un Natale con i Fiocchi”.

Il canale Nove propone un pomeriggio dedicato al divertimento: alle 14 da non perdere uno dei classici di Bud Spencer e Terence Hill, “Botte di Natale“, seguito subito dopo dalla storica pellicola di Renato Pozzetto, “Un povero ricco”.

Su Cielo (canale 26), alle 17,45, una pellicola natalizia in chiave fantasy con “I dodici disastri di Natale”.

Sul canale TwentySeven (27), la serata sarà dedicata al musical: si comincia alle 21 con un classico di Gene Kelly, “Cantando sotto la pioggia“, seguito in seconda serata da “Mamma mia! Ci risiamo”.

La5 (canale 30) propone un Natale fatto di buoni sentimenti e romanticismo: alle 17.15 potrete seguire il film “Christmas encore” mentre in prima serata, alle 21.10, “Ritorno ad Aurora- Un Natale speciale”.

Cine34 (canale 34) propone una serie di contenuti a tema natalizio fin dal mattino: nella mattina due titoli che vedono protagonista Gerry Scotty, alle 7.40 la commedia “Finalmente Natale” e alle 11 “Il mio amico Babbo Natale 2”. Alle 17 si continua a ridere con la commedia di Fausto Brizzi “Indovina chi viene a Natale?” mentre in prima serata, alle 21, un classico della comicità di Carlo Verdone, “Viaggi di nozze”.

