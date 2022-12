Città più care: Alessandria 51esima nella classifica dell’Unione Nazionale Consumatori

ITALIA – Alessandria è al 51esimo posto tra le città più care secondo la classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori. L’associazione ha analizzato gli ultimi dati Istat sull’inflazione e ha calcolato la spesa aggiuntiva annua per le famiglie di 79 città italiane, tra capoluoghi e realtà con più di 150 mila abitanti.

In testa alla classifica c’è Bolzano, dove l‘inflazione del 12,3% a novembre si traduce in un rincaro annuo per famiglia di 3269 euro. Segue Bologna, dove il costo della vita è di un solo euro in meno (3.268 euro), e poi Ravenna con 3.262 euro.

Nella seconda metà della classifica c’è, appunto, il nostro capoluogo di provincia. Alessandria è la seconda città più cara tra quelle piemontesi prese in considerazione dalla classifica dell’Unione Nazionale consumatori, con un‘inflazione che a novembre ha toccato l‘11,4% e un rincaro annuo per famiglia di 2533. In Piemonte la vita costa di più solo a Torino, al 38esimo posto della graduatoria con una inflazione a novembre dell’11,6% e un rincaro annuo per famiglia media di 2668.

Più in basso nella graduatoria ci sono le altre città piemontesi. Cuneo è al 56esimo posto (inflazione all’11% e rincaro annuo di 2444 euro). Subito dietro, al 57esimo posto pari merito con Gorizia, c’è poi Novara ( inflazione 10,9% e rincaro di 2422 euro). Si piazza poi al 65esimo posto Biella, con una inflazione annua a novembre del 10,8% e un rincaro a famiglia di 2293 e infine Vercelli al 67esimo posto (inflazione 10,7 e auento per famiglia media di 2272 euro).

A livello nazionale va decisamente meglio ai cittadini di Potenza, città che ha contenuto l’inflazione al 9,2% con una conseguente spesa aggiuntiva per famiglia di 1.817 euro.