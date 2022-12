ALESSANDRIA – Il Gruppo Scout Agesci Alessandria 1 ha svelato l’elenco dei numeri estratti per la lotteria organizzata in occasione della festa di Santa Lucia 2022. I premi potranno essere ritirati entro i prossimi 30 giorni rivolgendosi alla sede del gruppo scout in piazzetta S. Lucia 2, ad Alessandria, oppure telefonando al 373/8700497.

Foto di lefeiljo da Pixabay