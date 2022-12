Operazione antidroga in Brianza: arresti anche in provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Accampamenti dello spaccio, pistole e machete in stile narcos. I militari della compagnia Carabinieri di Desio, con il supporto di quelli dei reparti territorialmente competenti, dalle prime ore di questa mattina stanno dando esecuzione a due ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Milano e di Monza, smantellando un’associazione di pusher nel Parco delle Groane.

L’operazione è scattata a seguito delle richieste avanzate rispettivamente dalla Procura distrettuale di Milano e dalla Procura Ordinaria di Monza nelle province di Monza e della Brianza, Varese, Milano, Palermo e Alessandria. Le indagini dei carabinieri della Sezione Operativa di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno, hanno permesso di smantellare, non soltanto il traffico di droga eseguito al dettaglio, ma anche il livello superiore rappresentato da un sodalizio criminale, operante e persistente all’interno del polmone verde del Parco delle Groane’.

Con provvedimento richiesto dalla procura distrettuale di Milano e in esecuzione dai militari della tenenza di Cesano Maderno, il primo gruppo di indagati, di cui dodici in carcere e uno agli arresti domiciliari (8 marocchini, 3 italiani e 2 albanesi) sono ritenuti responsabili, a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Gli arresti scaturiscono dalla protratta attività investigativa, condotta per circa tre anni dai militari della Tenenza di Cesano Maderno e che hanno consentito di scardinare una strutturata rete organizzata di smercio di cocaina, eroina e hashish, in grado di alimentare un consistente mercato della droga – in modalità take-away hx24, all’interno della citata area boschiva.