Vigilia di Natale: i presepi viventi in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La sera della vigilia molti dei paesi della provincia si trasformano in piccole Betlemme e danno vita alla natività, coinvolgendo i cittadini di tutte le età nella rappresentazione.

A Lu Monferrato torna la terza edizione del “Presepe vivente sotto le stelle“. Già nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si potranno vedere gli animali del presepe. Dalle 20.45 la natività prenderà vita per le vie di Lu Monferrato. Alle 21.30 ci sarà la Santa Messa alla quale seguiranno panettone, vin brulè e cioccolata calda a cura del circolo San Valerio. Il presepe poi prenderà di nuovo vita e a sorpresa arriverà anche Babbo Natale.

Anche a Mirabello Monferrato la notte della vigilia si potrà vedere un presepe vivente (di cui vi abbiamo già parlato nel nostro articolo). Lo spettacolo della natività inizierà alle 22.45 introdotto dalla Corale di Mirabello. Dalle 23 potrete ascoltare le musiche con ghironde, cornamuse, flauti dritti, bombarde, pive emiliane e percussioni a cura di Paolo Zandarin e Josè Luis Molteni. Nella riproduzione del villaggio di Betlemme con capanne delle arti e dei mestieri, sarà presente anche la Pro Loco di Mirabello che riscalderà l’atmosfera offrendo panettone, vin brulè e cioccolata. Alle 23.45 il presepe di sposterà nella Chiesa Parrocchiale per la Messa.

Nella notte del 24 dicembre, dalle 21, torna anche la 35esima edizione del presepe vivente di Capriata d’Orba, organizzato dalla Confraternita della S.S. Trinità in collaborazione con il Comune di Capriata d’Orba. Tipici mestieri, molti dei quali ormai scomparsi, vengono riproposti dai circa duecento figuranti che indossano costumi della vecchia Palestina e si servono di attrezzi antichi riutilizzati per l’occasione. L’ingresso sarà in piazza Garibaldi mentre sarà possibile parcheggiare al Campo Sportivo e usufruire del servizio navetta per raggiungere il paese. Non mancheranno frittelle e vin brulè per tenersi in caldo prima della Santa Messa alle 24.

A Occimiano si aspetterà il Natale dalle 17: in piazza oratorio Don Bosco troverete cioccolata calda, vin brulè e panettone a cura della Pro Loco, mentre alle 17.30 potrete assistere al presepe vivente con i bambini e i ragazzi dell’oratorio. Alle 18.30 ci sarà la Santa Messa.

Anche a Cassine torna quest’anno il presepe vivente organizzato dalla parrocchia prima della Santa Messa di Natale, celebrata nella Chiesa di San Francesco alle 23. La rappresentazione partirà alle 21.30 da Piazza Italia e arriverà fino a via del Municipio e Piazza Vittorio Veneto. L’ambientazione sarà quella di fine 800, con figuranti in costume e richiami ad arti e mestieri di un tempo.

A Rosignano Monferrato l’appuntamento è nel pomeriggio in frazione Stevani con il presepe vivente per tutte le età. Sempre in tema di presepi continua, fino al 6 gennaio, “Camminando nel presepe“: lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano e delle località limitrofe, si dipana un suggestivo percorso pittorico dedicato ad una mirabile e variegata interpretazione artistica del Presepe. Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere illuminate. L’esposizione è organizzata dall’associazione Amis d’la Curma.

A Cella Monte verrà celebrata la Santa Messa alle 22.30 e la serata si concluderà con l’arrivo del presepe vivente.

A Serralunga di Crea, in occasione della Messa di mezzanotte che si terrà al Santuario del Sacro Monte di Crea, ci sarà l’apertura straordinaria della Cappella V – Natività di Maria (sulla piazza del Santuario), i cui restauri sono da poco conclusi. La Cappella sarà visitabile dalle 23 alle 24. In contemporanea, ci sarà l’apertura della “Mostra di Presepi”, con circa 200 pezzi provenienti da tutto il mondo, allestita presso il Salone di San Giuseppe (con accesso vicino al negozio di articoli religiosi situato sotto i portici della Piazza). La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio il sabato dalle 15 alle 18 e domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.