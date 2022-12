PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Salgono a 206 i casi di peste suina africana accertati in Piemonte e Liguria. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta riporta infatti un nuovo caso in Piemonte nella “zona di protezione II” che porta a 135 le positività nella nostra regione, cui vanno sommate le 71 positività in Liguria.

Il nuovo caso è stato riscontrato a Pareto, in provincia di Alessandria. Si tratta della prima positività nel comune di Pareto da quanto è iniziata l’emergenza. Salgono quindi a 41 i comuni con almeno un caso di positività accertata.

Le positività per comune al 19 dicembre 2022: