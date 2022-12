Bus a fuoco ad Alessandria, Amag Mobilità: “Aveva 13 anni, non era vecchio. A marzo 6 nuovi mezzi a metano”

ALESSANDRIA – I tecnici di Amag Mobilità sono al lavoro per capire la causa del guasto che, lunedì sera, ha fatto divampare il fuoco su uno dei mezzi dell’azienda di trasporto pubblico alessandrina mentre si trovava nei pressi del ponte Bormida, tra Spinetta e Alessandria. Per fortuna il mezzo era vuoto e non ci sono stati feriti o intossicati, anche se le operazioni di spegnimento e rimozione hanno comportato non pochi disagi alla viabilità, in entrambe le direzioni.

Il bus aveva 12 anni, “un’età inferiore alla media del Piemonte“ ha fatto sapere l’azienda. Nel frattempo ad agosto sono stati ordinati 6 nuovi mezzi a metano. La consegna, ha precisato Amag Mobilità, è prevista a marzo.

“Per fortuna non ci sono state conseguenze” ha aggiunto l’assessore alla Viabilità Michelangelo Serra “nemmeno la tenuta del servizio subirà delle criticità. A prescindere da quello che è successo era già stato finanziato un piano di sostituzione di tutti i mezzi che si compirà in pochi anni. Quelli nuovi che arriveranno saranno a metano o elettrici. Una parte del piano è stata finanziata da Amag Mobilità attraverso fondi regionali, e un’altra dal Comune attraverso 14 milioni di euro provenienti dal Pnrr. I mezzi arriveranno tra il prossimo anno e il 2024 e resteranno in capo al Comune”.