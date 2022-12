Tre presepi da visitare in provincia di Alessandria il giorno di Natale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il 25 dicembre è sinonimo di pranzi in famiglia, regali, atmosfera festosa. Per celebrarne al meglio anche l’aspetto più spirituale potete scegliere di condividere il tempo con i vostri cari andando a visitare uno dei bellissimi presepi disseminati sul nostro territorio. Ve ne suggeriamo tre perfetti per una gita il giorno di Natale.

Presepe di Castellazzo Bormida

A Castellazzo Bormida potete visitare un grandissimo presepe meccanizzato, quest’anno giunto alla sua 40esima edizione. Il presepe viene realizzato da un gruppo di 8 volontari del Rione Ponte Borgo Nuovo con il patrocinio del Comune. Si tratta di un presepe di oltre 100 metri quadri che viene rinnovato ogni anno secondo la fantasia dei suoi “costruttori”. Sono presenti circa 45 movimenti meccanizzati delle statuine che mettono in scena arti e mestieri. Le statuine vanno dai 5-6 cm di altezza fino ai 65 cm per quelle che compongono la natività. I soggetti provengono tutti da un’azienda fiorentina mentre le statuine meccanizzate sono realizzate direttamente dai volontari del paese. Potrete trovare anche un lago, un fiume e un paesaggio innevato. Il presepe, che si trova nell’Oratorio della SS. Pietà in Via Verdi a Castellazzo Bormida, è visitabile fino al 15 gennaio dalle 15 alle 18. Potete trovare più informazioni sulla pagina Facebook.

Presepe diffuso di Pasturana

A Pasturana il presepe è letteralmente “diffuso” per le vie del paese. Le figure in polistirolo sono frutto del lavoro artistico della pittrice Patrizia Borromeo (aiutata da un gruppo di volontari) in collaborazione con la Pro Loco locale. Il presepe si sviluppa come un vero e proprio percorso che vi porterà alla scoperta del piccolo borgo oltre che dell’installazione: la capanna di Gesù Bambino si trova vicino al pozzo coperto di via Garibaldi, pastori, pecorelle (tra cui anche una pecora nera!) e alcune figure di donna trovano il loro spazio sulla scalinata detta “U sè” dagli abitanti del paese. Continuando nel percorso troverete alcune oche mentre i Re Magi e la stella cometa possono essere ammirati sulle mura di cinta del Castello dei marchesi Gavotti Besozzi. Un pensiero è rivolto anche ai visitatori più piccoli che troveranno, in una cesta posta vicino alla natività, un pieghevole che li inviterà a divertirsi cercando gli animali nascosti nel presepe diffuso che diverrà poi un ricordo da poter tenere con sé. Trovandosi all’aperto il presepe è sempre visitabile fino al 6 gennaio.

Presepe di Pratolungo di Gavi

A Pratolungo di Gavi, frazione di Gavi, il presepe, che è stato riposto nella Parrocchia N.S. della Neve sabato 24 dicembre a mezzanotte, rappresenta proprio il piccolo paese della provincia di Alessandria. Troverete la chiesa e tutte le sue case, di cui la parte di esse fatte a mano. Alcune statuine presenti sono in movimento e si alternano con un sistema meccanico il giorno e la notte. Dietro a questa installazione ci sono moltissimi anni di lavoro e il risultato viene raggiunto grazie all’impegno degli uomini del paese che hanno sempre messo cuore e passione per realizzare il presepe di “Pratolungo”. Il presepe, ad accesso libero, sarà visitabile fino al 21 febbraio tutti i giorni, dalle 9 alle 21.