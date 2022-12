Ospedale Tortona, assessore Icardi: “Prorogati i quattro contratti di collaborazione che stavano scadendo”

TORTONA – Durante il question time l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, ha annunciato che all’Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona saranno prorogati i quattro contratti di collaborazione libero-professionale che erano in scadenza, come previsto dalla nota emanata dalla Regione sull’approvazione dei piani triennali del fabbisogno del personale delle aziende sanitarie del sistema sanitario regionale per il triennio 2021-2023.

Di questi quattro contratti tre riguardano il pronto soccorso e uno la medicina interna del nosocomio tortonese.