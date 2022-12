La Reggia di Venaria da oggi all’8 gennaio apre anche di sera

PIEMONTE – Da oggi, 26 dicembre, e fino all’8 gennaio (escluso il 31 dicembre) la Reggia di Venaria apre anche in orario serale, per vivere l’atmosfera magica del Natale nell’incanto dei suoi ambienti barocchi, elegantemente allestiti per le festività.

Dalle 17 alle 21 nei giorni settimanali, e dalle 18.30 fino alle 22 nel weekend e nei festivi, l’imponente Corte d’onore con l’Igloo di Mario Merz e il Piano nobile della Reggia, dalla Sala di Diana alla Cappella di Sant’Uberto, passando per gli appartamenti ducali, la Galleria Grande e il Rondò Alfieriano, sono visitabili alla tariffa speciale di 5 euro (1 euro per i ragazzi under 18).

Oltre alla suggestiva proiezione luminosa che anima la Torre dell’Orologio all’ingresso della Reggia, le eleganti architetture barocche degli spazi interni accolgono i visitatori a partire dalle 17.30 con momenti musicali e animazioni teatrali legati al tema del Natale.