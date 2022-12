Accordo Arpa-Associazione Nazionale Carabinieri per monitoraggi ambientali con droni

PIEMONTE – Realizzare monitoraggi ambientali, anche per le emergenze, attraverso la tecnologia dei droni. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi a Torino tra Arpa Piemonte e il coordinamento regionale dell’ Associazione Nazionale Carabinieri (Anc). L’accordo permetterà, attraverso l’esperienza dell’Associazione nel volo dei droni anche in situazioni critiche, e alle attività proprie dell’Arpa di unire le rispettive competenze e avere una visione delle problematiche ambientali più completa ed efficace così da mettere a punto una progettazione di intervento più mirata.

“Il nostro obiettivo è la prevenzione e la protezione dell’ambiente in cui viviamo è dare risposte a chi fa politiche e prende decisioni per i cittadini – ha spiegato il presidente di Arpa Piemonte, Angelo Robotto – con la tecnologia le risposte possono essere più efficaci perché la tecnologia mette a disposizione più dati per una valutazione più precisa“. Per Roberto Zocchi, presidente del coordinamento regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri “la firma di questo accordo ci consente di sviluppare un rapporto di collaborazione per il bene comune al fine di realizzare i progetti di interesse culturale, di formazione di ricerca e di innovazione nel settore ambientale“.

“Il protocollo firmato è importantissimo perché vuol dire unire le forze per tenere sotto controllo le situazioni ambientali, monitorarle e avere informazioni su criticità dove dobbiamo intervenendo“, ha aggiunto il comandante Regione Carabinieri forestale Piemonte, Roberto Castiglia mentre il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta ha concluso: “rispettare l’ambiente significa rispettare l’uomo che lo vive per questo bisogna combattere l’indifferenza verso l’uomo e verso l’ambiente. Ognuno ha sue competenze e sue risorse che se messe a sistema consentono di raggiungere risultati eccezionali soprattutto a favore della cittadinanza“.