Protezione Civile, gli auguri ai volontari: “Saremo ancor più preparati ad affrontare le emergenze”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Dopo due anni di indecisioni legate alla pandemia, quest’anno, grazie alla scienza e all’impegno di tanti, possiamo guardare al futuro con più serenità“. Inizia così il messaggio di auguri del responsabile coordinamento Volontariato Protezione Civile Provinciale Andrea Morchio a tutte le volontarie e volontari.

“Con la cessazione dello stato di emergenza per il covid si conclude un cammino che ci ha portato a realizzare qualcosa di unico sul territorio regionale, il Centro Vaccinale Ex Caserma Valfrè, una realtà fatta di persone che si sono messe a disposizione della comunità in uno dei momenti più difficile dal secondo dopoguerra che la nostra amata patria ha vissuto”.

“In questo anno le attività di tutti noi sono state improntate sulla ripartenza della quotidianità. In particolare abbiamo intrapreso un nuovo percorso formativo che ci permetterà di essere ancora più preparati ad affrontare le emergenze, che come abbiamo visto, ancora una volta mettono a repentaglio la vita dei nostri concittadini. Su questo che voglio sensibilizzare ognuno di voi a farsi portavoce della cultura di Protezione Civile, per far si che situazioni di emergenza non si trasformino in tragedie. A costo di diventare antipatici dobbiamo sforzarci di far capire alle persone che un’auto non vale una vita, che una giornata in casa durante un’emergenza aiuta, oltre che se stessi, chi fuori opera nel sistema di soccorso. Con lo slogan degli stati generali di Protezione Civile di quest’anno, il futuro è insieme, auguro a tutti voi un Buon Natale”.