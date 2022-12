Grande successo per il concerto del FuckCancer Choir con Massimo Lopez: donati 5 mila euro per la ricerca

ALESSANDRIA – Lo scorso venerdì al Teatro Alessandrino è andata in scena la quarta edizione del concerto di beneficenza “Sulle Note della Ricerca”, organizzato dal FuckCancer Choir, il coro di Frascaro formato da pazienti oncologici, loro familiari e alcuni operatori sanitari.

Tre ore di puro spettacolo durante le quali il caloroso pubblico si è emozionato e divertito, travolto dall’energia del FuckCancer Choir, della The Royal Band – Queen tribute band e dell’Associazione Aleramica di Alessandria. Il concerto patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Città di Alessandria e dal Comune di Frascaro, è stato condotto da Massimo Lopez, che si è dimostrato molto sensibile alla tematica della ricerca scientifica.

La generosità del pubblico ha permesso di destinare 5.000 euro alla ricerca sugli angiosarcomi radioindotti condotta dall’Italian Sarcoma Group, società scientifica che ha sede presso l’Istituto Tumori di Milano. “Gli angiosarcomi radioindotti sono tumori che possono insorgere in alcune donne come conseguenza della radioterapia effettuata per la cura di un precedente tumore mammario” ha spiegato Federica Grosso, oncologa e corista.

“Questa ricerca consentirà di capire quali sono le donne predisposte e di migliorare la cura” aggiunge Silvia Stacchiotti, oncologa e presidentessa dell’Italian Sarcoma Group che si è complimentata per il risultato ottenuto: “Congratulazioni per la vostra energia e il successo del progetto che portate avanti, e un grande grazie a nome dei pazienti con sarcoma e dei medici e ricercatori di Italian Sarcoma Group per avere dato loro voce”.

“Siamo onorate della fiducia che il pubblico ci regala, sostenendoci con affetto in ogni nostra iniziativa e siamo riconoscenti verso chi ha partecipato con noi alla realizzazione di questo grande spettacolo, in particolare Massimo Lopez, la The Royal Band e l’Associazione Aleramica” dice Stefania Crivellari, direttrice del FuckCancer Choir “stiamo già pensando alla quinta edizione del concerto e alle tante avventure che ci aspettano nel 2023!”