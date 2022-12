Capodanno in piazza Marconi: i provvedimenti viabili del Comune di Alessandria

ALESSANDRIA – Passati Natale e Santo Stefano, Alessandria si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre la Città saluterà il 2022 e darà il benvenuto al 2023 con un grande festa in piazza Marconi, con dj set, l’esibizione di Nathalie Aarts, la voce delle celebri hit dance dei The Soundlovers e dopo il suggestivo spettacolo di laser e lingue di fuoco, a mezzanotte, continuerà a scatenarsi con lo show dei Divina Band.

Il 31 dicembre, già dal mattino, scatteranno alcuni provvedimenti viabili per permettere l’allestimento del palco in piazza Marconi.

Dalle ore 10:00 del 31/12/22 alle ore 03:00 dell’01/01/23 è vietata la fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie:

– Piazza Marconi, area destinata alle operazioni di carico/scarico all’intersezione con via Caniggia

– Piazza Marconi, area mercatale ad eccezione dei banchi del mercato ambulante,

– Via Merula, ambo i lati. Durante le fasi di allestimento e di rimozione delle strutture atte allo svolgimento della manifestazione, dovrà essere sempre garantito il transito all’intersezione tra via San Giacomo della Vittoria e via Merula.

Dalle ore 18:30 del 31/12/22 alle ore 02:00 dell’01/01/23 è vietata la fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie:

– via San Giacomo della Vittoria, nel tratto compreso tra via Faà di Bruno e piazza Marconi,

– via Bergamo, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e via San Giacomo della Vittoria

Nei tratti interclusi dal presente provvedimento ma non inibiti fisicamente dalle barriere fisse antintrusione, sarà consentito il transito ai residenti per l’accesso ai passi carrabili ivi presenti con la contemporanea sospensione della vigente ZTL (come da planimetria del piano di sicurezza, facente parte integrante del presente atto).

