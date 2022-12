Peste suina: tre nuovi casi tra Piemonte e Liguria. Salgono a 217 le positività accertate

PIEMONTE – Salgono a 217 i casi di peste suina africana accertati in Piemonte e Liguria. Nell’ultimo aggiornamento, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta riporta tre nuovi casi nella zona di protezione II nelle due regioni.

Per quanto riguarda il Piemonte, il nuovo caso è stato accertato a Rocca Grimalda e si tratta l’ottava positività riscontrata dall’inizio dell’emergenza nel comune alessandrino. Gli altri due positivi sono stati invece accertati a Crocefieschi, nella provincia di Genova. Tra i 217 i casi complessivi, 139 sono stati accertati in Piemonte e 78 in Liguria. Salgono a 44 i comuni con almeno un caso di positività accertata.

Le positività per comune al 26 dicembre 2022: