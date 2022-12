In provincia aumentano i turisti e cresce anche l’offerta. Nel 2022 aperte 50 nuove strutture ricettive

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo gli anni di stop causa pandemia, in questo 2022 i flussi turistici della provincia di Alessandria hanno iniziato a registrare “segnali pienamente positivi”. Il bilancio dell’ultimo anno di Alexala, l’Agenzia di promozione turistica della provincia di Alessandria racconta “un territorio dinamico, interessante, ricco, che sta lavorando bene per presentarsi ai turisti nazionali e internazionali con una proposta solida” ha commentato il Presidente, Roberto Cava. Nell’ultimo anno l’Agenzia ha accolto 6 nuovi soci che hanno portato il totale a 63 e ha chiuso la produzione con un bilancio di +258 mila euro: “Un un risultato che si attesta ampiamente sopra la soglia richiesta dagli obiettivi della Legge Madia” ha sottolineato Alexala.

Anche l’offerta ricettiva del territorio è crescita. Nel 2022 si sono aggiunte 50 nuove strutture ricettive sul territorio, per un totale di 1.077 strutture attualmente presenti.

Anche gli arrivi fanno registrare segnali positivi, con un +62% (totale 2021: 236.313) e un + 56% sulle presenze (totale presenze 2021: 530.032).

I dati parziali sui flussi turistici per il 2022, basati anche sul contatto con le strutture ricettive del territorio, indicano in generale “un buon andamento”. Probabilmente si raggiungeranno le cifre del 2019, l’ultimo anno pre-pandemia, anche se continuano a mancare quasi completamente i mercati asiatici (dove le restrizioni Covid19 sono ancora particolarmente rigide) ed il mercato russo, per le problematiche legate alla guerra in Ucraina.

Nel 2022 sono stati aperti due nuovi IAT sul territorio (Tortona, e McarthurGlen a Serravalle, nel mese di dicembre). In crescita sono anche i passaggi e richieste di informazione presso gli uffici IAT della provincia (Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Ovada e Tortona): fino ad oggi le richieste totali del 2022 sono state circa 20.800, divise tra 15.170 provenienti da turisti italiani e 5.649 stranieri (circa 70% e 30%).

Intensa anche l’attività di promozione e approfondimento sul territorio. Nell’ultimo anno sono stati effettuati 50 tra educational tour dedicati a Tour Operator e Giornalisti e Opinion Leader che hanno coinvolto un totale di 150 persone.

Segno più anche per quanto riguarda pubblicazioni relative al territorio sui media nazionali e locali, con un + 440 di uscite, tra cui importanti testate turistiche e generaliste come Bell’Italia, Dove, Vanity Fair.

Ottimo l’andamento dei social media, con un aumento dei nuovi contenuti prodotti (604 post tra Facebook e Instagram, con un +150) e l’attivazione di due nuovi canali, Tik Tok e Komoot. Le community social crescono in maniera significativa: + 50% su FB e +30 % su Instagram

Positivi anche i dati sull’incoming, con un +50 proposte turistiche pubblicate sul sito Alexala dalle agenzie incoming dei nostri circuiti e diffuse dal nostro ufficio stampa nazionale, e un +2.000 agenzie di viaggio che commercializzano i prodotti dei nostri circuiti Incoming, ViA(E), Alexala Club Incoming e Alessandria Incoming. Si segnala anche l’attivazione di due nuovi cataloghi offerta turistica attraverso il network ViA(E).

Nel 2022, è cresciuta anche la partecipazione alle fiere e workshop internazionali. In particolare, sono state 12 quelle nuove: TTG, BIT, ITB, Salon du Randonneur, WTE Unesco, Italian Bike Festival, Discover Italy, I Viaggiatori – Lugano, Workshop Enit Bruxelles-Stoccolma-Copenaghen, ID Tourisme-Nizza

Sono stati tre i nuovi eventi internazionali con appuntamenti in collaborazione con la Regione Piemonte: Eurovision a Torino, UNWTO Global Conference On Wine Tourism di alba, Nitto ATP Finals a Torino.

I dati del bilancio 2022 di Alexala, ha concluso il Presidente, Roberto Cava, sono “il punto di partenza per lavorare sul futuro, in modo da migliorare sempre l’offerta e comunicarla nel modo più convincente”.