Addio a Erminia, una delle nonne più longeve di Spinetta

ALESSANDRIA – Si è spenta la sera di Santo Stefano Erminia Bergonzi, con i suoi 101 anni una delle nonne più longeve di Spinetta. La donna, ha raccontato uno dei nipoti, Marco Gastaldi, ha vissuto gran parte della sua lunga vita nel sobborgo alessandrino. Nata a Montù Beccaria, in provincia di Pavia, da piccola si era trasferita con la famiglia e i tre fratelli più piccoli a Spinetta. Sempre a Spinetta ha poi costruito la sua famiglia con il marito, che la donna ha perso quando era ancora molto giovane. Rimasta vedova a 42 anni, Erminia ha poi cresciuto da sola le due figlie, Rita e Carla.

Per tanti anni ha lavorato in un sugherificio della zona e ha sempre fatto anche altri “lavoretti” per andare avanti. Erminia, ha raccontato il nipote, era “la nonna di tutti”. Marco, sua sorella Monica e anche la cugina Elena hanno trascorso gran parte della loro infanzia con la nonna e anche i figli e i nipoti dei tre fratelli più piccoli hanno sempre frequentato la casa di Erminia, una cascina poco fuori Spinetta. Erminia, ha ricordato il nipote, era una donna sempre dolce, gentile e disponibile e per tutta la sua lunga vita è sempre stata circondata dall’affetto dei suoi cari.

Il rosario per Erminia Bergonzi, vedova Tassisto, verrà recitato questo giovedì sera alle 19 nella chiesa di Spinetta. Il funerale si terrà poi venerdì, alle 15, sempre nella stessa chiesa.