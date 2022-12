Scappa sul tetto per sfuggire ai Carabinieri. Arrestato

ALESSANDRIA – È costata cara una lite con la moglie a un cittadino straniero residente in via della Palazzina, al quartiere Cristo di Alessandria. Ieri sera i Carabinieri sono stati allertati per una lite domestica. Quando si sono presentati nell’abitazione della coppia, però, moglie e marito, alla vista della divisa dell’Arma, sono entrambi scappati sul tetto della palazzina.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con l’autoscala e a quel punto i due hanno deciso di scendere da soli dal tetto.

Fatti tutti i necessari controlli, i Carabinieri hanno poi scoperto che sull’uomo, di circa 25 anni, pendeva un mandato di cattura e doveva scontare 2 anni e mezzo per questioni di droga. L’uomo, nella notte, è stato così portato in carcere.