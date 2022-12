SAN GIULIANO VECCHIO – In questi giorni i bidoni a San Giuliano Vecchio sono pieni di spazzatura. Una lettrice del nostro sito ha fotografato i contenitori lungo una delle strade del sobborgo alessandrino, lamentando il disservizio.

Nei cassonetti non c’è più spazio per carta, cartoni, plastica e diversi sacchetti e bottiglie sono finiti per terra accanto ai bidoni pieni.