ACQUI TERME – Notte movimentata ad Acqui Terme per i Vigili del Fuoco impegnati dalle 2.30 alle 5 per una serie di cassonetti incendiati in città. I roghi sono scoppiati in via Emilia, corso divisione via Ermenegildo Trucco e hanno distrutto diversi contenitori di rifiuti.

Sul posto hanno operato anche i Carabinieri per raccogliere indizi sull’accaduto.