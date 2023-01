Il “grazie” della Protezione Civile ai volontari, sempre in prima linea durante le emergenze

OVADA – Il volontari della Protezione Civile si sono riuniti questo sabato al Teatro Comunale di Ovada per ricevere uno speciale ringraziamento per l’importante lavoro svolto negli ultimi due anni per affrontare l’emergenza sanitaria e per l’impegno e le attività che da sempre garantiscono durante le alluvioni e in tutte le altre situazioni critiche che si verificano in Piemonte.

La giornata, organizzata dal Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, ha visto la presenza di diversi sindaci, a partire dal primo cittadino di Ovada, Paolo Lantero, degli assessori regionali Marco Gabusi, Vittoria Poggio e Marco Protopapa, dell’onorevole Federico Fornaro e di numerosi altre Istituzioni e Autorità.

“Abbiamo voluto ringraziare non solo i volontari di Protezione Civile ma anche tutte le associazioni di volontariato che non fanno parte del Coordinamento ma che forniscono sempre il loro aiuto” ha sottolineato Andrea Morchio responsabile del Coordinamento Territoriale Volontariato di Protezione Civile di Alessandria. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili. Oltre ad affrontare emergenze, purtroppo, già conosciute come le alluvioni che hanno duramente colpito Capriata d’Orba e Ovada nell’alessandrino e Garessio, in provincia di Cuneo, i volontari di Protezione Civile dall’inizio del 2020 sono stati in prima linea anche in una emergenza fino ad allora mai affrontata: il covid: “Temevano di rimanere in pochi e invece nessuno si è tirato indietro”.

La giornata a Ovada è iniziata nel primo pomeriggio con l’esposizione della Colonna Mobile del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Alessandria in Piazza Martiri della Benedicta. In teatro, dopo i saluti delle Autorità e le testimonianze dei sindaci comuni di Castelletto D’orba, Garessio e Ovada, è avvenuta poi la consegna Benemerenze ai volontari.

Nella galleria e in copertina le foto scattate da Marco Piacenza del Gruppo di Protezione Civile comunale di Alessandria.

Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 2 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 3 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 4 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 5 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 6 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 7 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 8 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 9 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 10 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 11 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 12 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 13 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 14 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 15 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 16 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 17 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 18 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 19 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 20 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 21 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 22 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 23 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 24 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 25 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 26 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 27 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 28 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza 29 Giornata Protezione Civile Ovada – Foto Marco Piacenza