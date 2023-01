Servizio Civile: tante opportunità per i giovani e 1 posto anche al Csvaa

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il Servizio Civile offre un’opportunità di facile accesso per pensare ed agire come “cittadini attivi” e vivere una preziosa esperienza di impegno civile.

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha pubblicato il nuovo bando per la ricerca di Operatori Volontari di Servizio Civile Universale che propone ai giovani una preziosa esperienza: per mettersi in gioco “fuori” dal mondo della scuola e a contatto con la società e per compiere un primo passo importante del passaggio all’età e alla vita adulta.

Si rivolge a giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti che potranno scegliere tra oltre 3.100 progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 in Italia e all’estero.

Ciascun candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto, esclusivamente online tramite SPID. La presentazione di più domande comporta infatti l’esclusione da tutti i progetti.

Le domande vanno trasmesse esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro il 10 febbraio 2023.

I progetti hanno durata di 8/12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

È previsto un rimborso forfettario mensile di € 444,30.

L’elenco di tutti i progetti di Servizio Civile Universale finanziati tra cui scegliere è disponibile sia sulla pagina ufficiale del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it che alla pagina https://scelgoilserviziocivile.gov.it, qui è possibile consultare i motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’Estero”.

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, è opportuno consultare il sito dell’ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto e tutte le informazioni di contatto utili.

“Una comunità educante inclusiva”: 1 posto di Servizio Civile disponibile al CSVAA

Un’occasione per approfondire la propria conoscenza del mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo del territorio

Nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale “Una comunità educante inclusiva” il Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, in qualità di partner dell’Ente capofila Comune di Asti, è alla ricerca di un/una giovane tra i 18 e i 28 anni di età, interessato ad approfondire meglio la propria conoscenza del mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo del territorio.

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità ed eventuali altre fragilità socio-culturali in tutti i contesti della vita sociale e culturale, che hanno come obiettivo l’autodeterminazione, lo sviluppo del senso di identità e la vita indipendente, nell’ottica di contribuire a rendere il nostro territorio maggiormente inclusivo.

Tra i requisiti richiesti: possesso di diploma media superiore, dimestichezza con le nuove tecnologie e social network, attitudine a rapportarsi con persone con disabilità e a lavorare in gruppo, disponibilità a partecipare a iniziative organizzate sul territorio in collaborazione con le associazioni e patente B.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contattare il CSVAA: at@csvastialessandria.it – 0141.32.18.97 oppure Ufficio Servizio Civile Comune di Asti serviziocivile@comune.asti.it 0141.399.534-423 – 334.11.55.574.

Sono ben 242 i posti messi a disposizione per il Comune di Asti e i suoi enti partner, una parte dei quali sono riservati ai GMO (Giovani con minori opportunità).

Per scoprire tutti i progetti presentati dal Comune di Asti è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Ente.

Ulteriori info: Ufficio Servizio Civile 0141.399.534-423 – 334.11.55.574 o serviziocivile@comune.asti.it

La testimonianza di Elisa: Operatore Volontario di Servizio Civile al CSVAA

Oltre 71.500 giovani tra i 18 e i 28 anni hanno l’opportunità di diventare Operatori Volontari di Servizio Civile Universale per uno dei 3.181 progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Ma perché scegliere di dedicare volontariamente 8/12 mesi della propria vita ad un progetto di Servizio Civile al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio?

Lo chiediamo a Elisa Lame, 23 anni, una degli oltre 56.000 giovani che hanno partecipato al Bando di Servizio Civile dell’anno scorso, e che attualmente sta prestando attività di servizio presso il CSVAA.

“Sono venuta a conoscenza di questa opportunità grazie ai social media. Ho deciso di partecipare perché mi è sembrata una buona occasione per tenermi occupata e fare un’esperienza in un momento in cui stavo cercando un modo per avvicinarmi al mondo del lavoro ed avere una piccola entrata per aiutare economicamente la mia famiglia. Quando a giugno ho preso servizio presso il CSVAA avevo sentito parlare di associazioni ma non conoscevo direttamente il mondo del volontariato. In questi mesi ho avuto modo di conoscerlo da vicino e di comprendere quanto articolato sia il panorama delle attività che vengono svolte a favore della collettività e di quanto numerose siano le persone che si mettono al servizio degli altri.

Credo che la scelta di fare il Servizio Civile sia per me un’occasione di crescita personale: mi sto mettendo in gioco in attività nuove e sto, giorno dopo giorno, acquisendo una sensibilità diversa nei confronti delle persone fragili e più vulnerabili. È un’esperienza che arricchisce, la consiglio!”.

Ad Alessandria e provincia, sono disponibili diversi posti per il Servizio Civile Universale 2023:

Cambalache (Alessandria): 1 posto per il progetto “La diversità come ricchezza”, per favorire l’integrazione delle persone migranti; 1 posto per il progetto “Parola alla sostenibilità” che approfondisce i temi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni: 0131.48.31.90 – info@cambalache.it – cambalache.it – www.beemyjob.it

Confraternita di Misericordia(Casale M.to): 4 posti per progetti di assistenza ed emergenza sanitaria rivolta ai più bisognosi: Per maggiori informazioni: 0142.78.10.10 – info@misericordiacasalemonferrato.it – misericordiacasalemonferrato.it

ANPAS Alessandria: 63 posti nell’ambito del progetto sociale “Sostegno solidale”, per trasporti ordinari, accompagnamento pazienti per visite, terapie e dialisi, e del progetto 118 “Cittadinanza in azione”, per diventare soccorritori 118 ed operare in contesti di emergenza/urgenza, ripartiti tra le seguenti Associazioni ANPAS della provincia di Alessandria: Croce Bianca Acqui Terme (8 posti); Croce Verde Alessandria (12 posti); Croce Verde Arquatese (6 posti); Croce Verde Casale Monferrato (6 posti); Croce Verde Cassanese (4 posti); Croce Verde Felizzano (8 posti); Croce Verde Ovada (12 posti); Croce Verde Ovada sezione di Basaluzzo (2 posti); Avis Primo Soccorso Valenza (5 posti); per maggiori informazioni e per reperire tutti i riferimenti delle associazioni, consultare la landing page strutturata appositamente da ANPAS PIEMONTE disponibile all’indirizzo http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/

dea (Alessandria): 1 posto per una giovane donna da inserire nel progetto “Genere di valore”; la volontaria affiancherà le operatrici prendendo parte a tutte le attività e i servizi promossi a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Per maggiori informazioni: 0658.40.588 – serviziocivile@acli.it

Vela Odv (Ovada): 2 posti per il progetto “Una rete per il malato oncologico – Riabilitazione, orientamento e accompagnamento ai servizi 2023”. Info: presso la sede di piazza Cappuccini n.9 a Ovada oppure 0143.38.13.55 – 340.52.53.607; http://www.associazionevela.it/news

Associazione Fulvio Minetti (Alessandria e Valenza); l’associazione si propone di coinvolgere i volontari in attività di supporto concreto ed umano ai pazienti inguaribili, ma curabili, ed ai loro cari, e di promuovere a livello locale la cultura della Terapia del Dolore. Per maggiori informazioni: 360.67.50.83 – info@fulviominetti.it;

ACLI Provincia di Alessandria: 1 posto ad Alessandria per il progetto “Di generazione in generazione”, per combattere l’esclusione sociale, l’isolamento e il “digital divide” generazionale; tutelare le persone anziane per prevenire eventuali truffe a loro discapito; 1 posto ad Alessandria, 2 posti a Casale M.to e 1 posto a Tortona per il progetto “Oggi insieme”, per favorire il riconoscimento e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, promuovendo l’inclusione sociale e la vita indipendente, promuovere le pari opportunità nell’accesso al lavoro; 2 posti ad Alessandria per il progetto “Il mondo della cura”, per contrastare l’isolamento sociale e culturale delle donne impiegate nel lavoro domestico e di cura delle persone; 1 posto a Casale M.to e 1 posto a Tortona per il progetto “Famiglie più forti”, per dare supporto alle famiglie in difficoltà, creando un contesto favorevole a contrastare la povertà educativa, incrementare i servizi di ascolto e informazione delle famiglie con particolare attenzione a quelle più fragili. Info: 0131.25.10.91 – aclialessandria.it

Fondazione CIGNO Onlus (Ovada): 3 posti per il progetto “Una rete per il malato oncologico – Riabilitazione, orientamento e accompagnamento ai servizi 2023”; per maggiori informazioni: 373.77.50.681 – fondazionecignoonlus@gmail.com

AISM Alessandria; 1 posto per il progetto “Compagni di viaggio”, per il miglioramento della qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate per le persone con SM; 1 posto ad Alessandria e 1 posto a Casale M.to per il progetto “InSieMe”, incentrato sulla partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la realizzazione dei progetti di vita individuale della persona con SM; per maggiori informazioni: 0131.23.26.69 – 3357404411 – aism.it