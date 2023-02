Terremoto Turchia: da Alessandria la partenza dei 44 volontari della Protezione Civile Piemonte

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Partiranno da Alessandria verso Brindisi i volontari della Protezione Civile piemontesi impegnati ad aiutare le popolazioni turche e siriane, colpite dal terremoto. Affiancheranno il Dipartimento di Protezione civile nazionale nel montaggio dell’ospedale da campo Emt2. “Il Piemonte anche questa volta è in prima linea nell’emergenza– dichiara l’assessore alla Protezione Civile del Piemonte Marco Gabusi “come già accaduto in Mozambico nel 2019 e in altri scenari di crisi internazionali il Coordinamento piemontese si è dato disponibile a intervenire nell’immediatezza”.

In queste ore si stanno completando le operazioni di assemblaggio del materiale, che verrà imbarcato a Brindisi giovedì sera. “I volontari degli otto Coordinamenti regionali sono già in viaggio verso Genola e altri da Levaldigi per essere tutti ad Alessandria entro le 19.30 di questa sera per proseguire in direzione Brindisi – entra nei dettagli Marco Fassero, presidente del Coordinamento Regionale di Protezione Civile del Piemonte – giovedì ci imbarcheremo con la marina Militare per raggiungere la Turchia”. La missione sarà coordinata da Andrea Morchio, responsabile del Volontariato di Protezione Civile della provincia di Alessandria, che ha ordinato la trasferta e guiderà sul campo la squadra. “Scenderò in campo a fianco dei volontari piemontesi e del personale sanitario fino a quando ci sarà bisogno” sottolinea Morchio.

I volontari del Coordinamento piemontese di Protezione civile si occuperanno della logistica per il trasporto e il montaggio dei 12 moduli prefabbricati che diventeranno l’ospedale da campo dell’emergenza: “In tutto sono 44 volontari e 21 mezzi – continua Fassero – Portiamo piccoli escavatori e macchine movimento terra per aiutare nell’allestimento del campo. I volontari sono elettricisti, idraulici, ma anche traduttori e personale formato alle azioni di emergenza da campo per il 118″.

I volontari faranno da supporto nell’allestimento dell’ospedale ai medici e infermieri arrivando con le navi ad Antiochia nel porto Alessandretta. “La nostra Protezione civile è addestrata ormai da tempo per affrontare tempestivamente le emergenze. E’ previsto un rientro dalla Turchia entro circa 12 giorni, ma saremo costantemente in contatto e pronti ad intervenire con maggiori aiuti” ha concluso l’assessore Gabusi.