Carnevale Alessandria: 10 giorni di festa in città e nei sobborghi. Il programma

ALESSANDRIA – Con l’arrivo di febbraio, torna la festa più colorata dell’anno e anche Alessandria si prepara a vivere il Carnevale con molti eventi che coinvolgeranno tutto il territorio cittadino a partire da sabato 18 fino a domenica 26 febbraio, con l’intento di favorire l’aggregazione e il divertimento di grandi e piccini.

Due i grandi momenti. Il primo, domenica 19 febbraio, con il Carnevale del Cristo. Un evento, giunto alla sua 17° edizione, molto sentito nel Quartiere e che unisce molte realtà: scuole, ambiti parrocchiali, associazioni e attività commerciali, con vetrine carnevalesche e negozi aperti, e che coinvolgerà grandi e piccini con una grande sfilata in Corso Acqui che proseguirà nella festa in Piazza Ceriana.

Il secondo, domenica 26 febbraio, in Piazza della Libertà, dove, a partire dal primo pomeriggio, si terrà uno spettacolo a cielo aperto che, tra musica e danza, sbandieratori e Businà, culminerà nel concerto di Cristina D’Avena, un evento speciale che farà tornare tutti bambini.

Molte altre saranno le iniziative che faranno da contorno a questi due grandi eventi.

Di seguito l’articolazione degli specifici momenti di festa.

Sabato 18 febbraio – A Carnevale ogni museo vale!!

Teatro delle Scienze – via Milleottocentoventuno n.11 – Apertura museo dalle ore 15 alle 19.

Due laboratori a tema carnevale dalle ore 16 alle ore 18 – Costruzione di mascherine e la lingua di Menelik. Per bambini dai 3 agli 11 anni. Possibilità di visite guidate al Museo.

Per informazioni: info@asmcostruireinsieme.it

Sabato 18 febbraio – Apericena dell’Amore Mascherato

Centro Incontro Cristo – Dalle ore 19:30. A seguire si balla con i Solisti dell’orchestra del Cuore.

Sabato 18 febbraio – Cena di Carnevale

Soms – Corso Acqui n.158 – Dalle ore 20. A seguire si tornerà negli anni 60 con il cantante Gian Pieretti accompagnato alla chitarra da Claudio Damiani. Tutti i successi in una sera da “Pietre” a “Il vento dell’est”. Al termine toccherà a Stefano Venneri e Ferruccio coinvolgere tutti i presenti con il ballo in maschera.

Domenica 19 febbraio – Carnevale al Cristo

A partire dalle ore 14 ci sarà il ritrovo di tutti i bambini in maschera (singoli, gruppi e carri allegorici) presso il Centro Don Bosco in corso Acqui n.398.

Alle 15, partenza della sfilata in Maschera, accompagnati dalla banda Musicale “F. Solia” di Cassine, percorrendo corso Acqui con arrivo in Piazza Ceriana, dove si potranno trovare giochi, maschere, gonfiabili, stand, dolciumi, coriandoli e i ragazzi di 100animazione. Sarà presente anche l’associazione GVV Casa Sappa di Alessandria con uno stand dalle 15 alle 17:30, per festeggiare insieme ai bambini con la lotteria del giocattolo. Ideata in collaborazione con Anna Maria Stango, questa simpatica iniziativa è dedicata a tutti i bambini che vorranno tentare la fortuna. L’evento del Cristo rientra tra gli eventi carnevaleschi promossi dal Comune ed è stato realizzato con il supporto dell’Unac, Sezione Bersaglieri “Franchini” di Alessandria e Castellazzo Soccorso.

Martedì 21 febbraio – SUPERMEGAGIGA

Cento Grigio – Via Bonardi – Dalle ore 14:30

Festa di Carnevale per bimbi dai 5 ai 15 anni. Giochi, scherzi e balli a cura di 100AnimAzione. Premi alle maschere più originali. Prenotazione obbligatoria al numero 379-2288468 oppure direttamente al ristorante 100grigio.

Martedì 21 febbraio – Festa di Carnevale

Centro Don Bosco – Corso Acqui n.398 – Ore 14:30

Premiazione delle maschere, merenda, gioca e animazione per tutti i bambini.

Martedì 21 febbraio – Su la maschera

Centro Gioco Il Bianconiglio – Via Gambalera n.74 (Spinetta Marengo – AL) – Ore 16

Festa di Carnevale. Pirati, principesse, supereroi, fate e chi più ne ha più ne metta. Festa con giochi, animazioni, sfilate in maschera e pentolacce!

Per bambini dai 5 ai 7 anni. Evento gratuito. Iscrizione obbligatoria.

Per informazioni: info@asmcostruireinsieme.it

Martedì 21 febbraio – Carnival Circus

Biblioteca Civica – Piazza Vittorio Veneto n.1 – Dalle 16 alle 17:30

Letture e attività in Biblioteca.

Per bambini dai 5 agli 11 anni – Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Martedì 21 febbraio – C’è sole, c’è luna… e c’è festa!

Via Verona 103 – dalle ore 17

Un pomeriggio in ludoteca, in maschera o senza, per giocare, scherzare e tirarsi i coriandoli.

Per bambini da 5 a 7 anni – Su prenotazione allo 0131-227216 o al 348-5735800, anche via Whatsapp.

Sabato 25 febbraio – Festa di Carnevale con Giochi e Merenda

Sentiero degli Scarabocchi, Corso Acqui n.332 – Dalle ore 15:30

Non mancherà la tradizionale Pentolaccia presso il parco Giochi S. Aleramo in via Zanardelli.

Sabato 25 febbraio – Spettacolo di magia con il Mago Canticchio

Sale d’arte – Via Niccolò Machiavelli n.13

Ingresso libero fino ad esaurimetno posti. Possibilità di visita guidata al Museo.

Per informazioni: info@asmcostruireinsieme.it

Domenica 26 febbraio – Il Carnevale della città di Alessandria

Piazza della Libertà – A partire dalle ore 13:45

Ore 13:45 – Apertura Carnevale con “The Four Horsemen”

Quattro ragazzi che hanno in comune la passione per l’heavy metal emersi recentemente al contest per giovani band promosso a Valmadonna da Una Nota per la Vita con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il supporto media di RadioGold.

Nascono da un annuncio scolastico dove il cantante e chitarrista Andrea Irione, cercava qualcuno per suonare repertori classici ispirate ai “Metallica”, “Slayer” e “Megadeth”, con un suono suggestivo e classico tipico dei primi anni 80. La passione per i Metallica a cui è dedicato il nome della band, è elemento aggregante e fonte di ispirazione di questa band davvero giovane.

Ore 14:25 – La musica continua con la band “I Masnà”

I Masnà sono una giovane band formata nel 2022 in quel di Valmadonna. I componenti sono 4 ragazzini che si frequentano dalla scuola materna, Emiliano Dolce, Francesco Grasso, Yuri Cirillo, Diego Onano, e una ragazzina dalla voce sublime Ginevra Mandia.

Il loro repertorio si è formato con l’aumentare delle conoscenze musicali e con la familiarità sugli strumenti, acquisita nel tempo. Eseguono cover di brani che spaziano dagli anni 60, fino all’ultimo Sanremo. Hanno composto, e anche inciso, un inedito che ha riscosso consensi da più parti, intitolato “Musica fantastica”.

Ore 15 – È carnevale…..baby dance

Dalle 15 – Esibizione della Banda Musicale “G. Cantone” di Alessandria e degli Sbandieratori dell’Associazione “Aleramica” .

A seguire la Banda e gli Sbandieratori percorreranno via Dei Martiri, Piazzetta della Lega, Corso Roma, via Caniggia, piazza Marconi fino a giungere in piazza Garibaldi.

Ore 15:50 – Premiazione delle scuole

Ore 15:55 – Esibizione Hip Hop Gym Lemon e Cheerleading Senior Sharkster della Gym Lemon asd di Asti in collaborazione con Aster asd Cuneo

Le atlete senior della Gym Lemon in unione con la società Astercheer di Cuneo, si esibiranno in una routine di cheerleading. Le atlete hanno appena vinto una medaglia d’argento in una competizione internazionale ad Amburgo, grazie alla impegno del coach, Paolo Cravanzola, che ha partecipato più volte al campionato mondiale.

Ore 16:25 – Animazione con l’Associazione Clown “Marameo”

L’associazione Clown Marameo nasce ad Alessandria nel 2002: grazie ad un piccolo gruppo, formato da circa una decina di persone, arriva la clownterapia negli ospedali della città. Da allora il gruppo iniziale è cresciuto e ad oggi è composto da una sessantina di volontari clown. Ogni fine settimana portano un sorriso ed un momento di svago ai pazienti ricoverati nelle strutture dell’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo con cui sono convenzionati.

Il clown dottore può contribuire a rendere più accettabile la qualità della degenza, trasmettendo una carica di energia tale da mutare, in piccola parte, le emozioni negative: il paziente vive infatti il ricovero come un evento traumatico, che provoca ansia e paura. Noi crediamo nel valore di un sorriso. Definiscono il loro servizio in corsia un servizio “in punta di piedi”. I nostri volontari agiscono sempre con grande delicatezza e discrezione, senza mai imporsi ed invadere la sfera privata del paziente: con sensibilità e attenzione i clown dottori cercano di creare un’interazione divertente e coinvolgente, ma sempre nel massimo rispetto delle condizioni di salute del degente e delle regole dell’ambiente ospedaliero.

Ore 16:35 – La Businà a cura di Gianni Pasino

Ore 16:45 – Concerto di Cristina D’Avena

Un momento di allegria e festa per tutte le età dove poter ballare e cantare e tornare un po’ bambini sulle note delle più famose sigle dei cartoni animati di ieri di oggi.