Cse Sanità: “Reintegrata una lavoratrice trasferita dalla rsa Capra di Spinetta a S. Mauro Torinese”

ALESSANDRIA – Il sindacato Cse Sanità ha comunicato il reintegro di una lavoratrice della Sereni Orizzonti 1 spa, dipendente della Rsa Capra di Spinetta Marengo, ad Alessandria. “Era stata ingiustamente trasferita a San Mauro Torinese (distante ben 97 km dalla Rsa Capra) dalla Direzione Aziendale per non aver accettato una riduzione di orario, essendo già part time” ha spiegato il sindacato.

“Il Tribunale di Alessandria in persona del Giudice Dott. Stefano Moltrasio ha accolto totalmente l’impugnativa del trasferimento che era stato intimato alla lavoratrice a Dicembre 2022 , in quanto non sono state evidenziate le ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno portato l’azienda a comminare tale decisione considerando anche le cinque ore (minime) di trasporto”.

La dipendente, assistita dall’Avvocato Rodolfo Serianni di Pavia e dell’Ufficio Vertenze CSE SANITA’ potrà rientrare nella Rsa alessandrina con tutte le ore previste dal contratto in quanto lo stesso Tribunale ha confermato “l’illegittimità del trasferimento e che percorrere oltre 150 km giornalieri, per svolgere la propria attività lavorativa, è sicuramente eccessivo, dispendioso e non giustificato e ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica della stessa”.

“Per noi è un segnale importante per i molti lavoratori che si trovano a dover fare i conti con trasferimenti ingiustificati, per zittire le loro doglianze, che vedono come unica soluzione le dimissioni” ha sottolineato Stefania Gallo, Coordinatore Regionale Cse Sanità Piemonte “spero che con questa sentenza Sereni Orizzonti ma anche le altre Cooperative e aziende possano comprendere che in Italia esiste una legge e va rispettata da tutti in ogni caso. Ricordiamo poi a tutti i lavoratori che la Cse Sanità e il proprio Ufficio Vertenze sono a disposizione di tutti gli iscritti e di chi vorrà iscriversi per risolvere le diverse problematiche sui posti di lavoro”.