Act Your Job, Acqui capofila di un progetto per giovani dai 19 ai 35 anni: lunedì la presentazione

ACQUI TERME – Si intitola “Act Your Job” il progetto finanziato da Regione Piemonte al via questo mese sul nostro territorio che vede come capofila il Comune di Acqui Terme. La partnership conta diversi enti tutti in prima fila sulle tematiche del lavoro, in primis il Centro per l’Impiego di Acqui Terme dell‘Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione per le politiche del lavoro, insieme alle agenzie formative del territorio, Enaip-Piemonte e il Centro per la formazione Alberghiera nell’acquese, il Centro di Ascolto – Caritas, la cooperativa “Oltre il giardino” e l’Associazione giovanile “Need You”.

Il progetto si propone di coinvolgere 10 giovani, dai 19 fino ai 35 anni, non occupati che vogliano dedicare un po’ di tempo per esplorare sul campo una professione, un mestiere di loro interesse. Si tratta di una serie di incontri di gruppo, per massimo 30 ore, coordinati da due Job coach affiancati da operatori del Centro per l’Impiego, cui seguiranno altre 40 ore direttamente in azienda.

Le 30 ore saranno articolate in circa 8 laboratori dove ognuno dei 10 giovani, confrontandosi insieme agli altri partecipanti, avrà modo di mettere a punto il proprio obiettivo professionale, definire il piano d’azione per preparare la fase due del progetto, ovvero l’esperienza diretta in un’azienda. Ogni partecipante, infatti, sarà poi supportato per individuare una realtà lavorativa che corrisponda ai propri “desiderata”, dove potrà verificare sul campo, in un arco temporale di circa un mese, per un totale di 40 ore, che il mestiere individuato sia affine alle proprie aspirazioni, competenze ed attitudini. Come il titolo del progetto suggerisce, il progetto mira a rendere partecipi e attori in prima persona i giovani nella ricerca del loro inserimento lavorativo, rimborsando il tempo impiegato con un compenso totale di 600 euro per la partecipazione alle attività previste.

La giornata di lancio aperta a tutti coloro che sono interessati a comprendere nei dettagli il progetto, sarà lunedì 6 marzo alla scuola Alberghiera, in Via P. di Seborga 6. Alle 15.30, infatti, ci sarà la presentazione del progetto, che potrà essere approfondita in colloqui individuali con gli operatori della partnership fino alle 17. L’evento sarà occasione da parte di tutti i partner di presentare ai giovani ed alla cittadinanza i servizi, tutti rigorosamente gratuiti, dedicati a chi sta cercando lavoro e le opportunità formative disponibili sul territorio e si concluderà con un aperitivo gratuito.

Foto di StartupStockPhotos da Pixabay