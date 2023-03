“Padrone di m…”, il cartello del tipografo di Serravalle ripreso in tv: “E ora non ci sono più escrementi”

SERRAVALLE SCRIVIA – Un mese fa Arnaldo Frascarolo, un tipografo di Serravalle Scrivia, non si sarebbe di certo aspettato che la sua idea originale per cercare di convincere i padroni dei cani a non lasciare le deiezioni davanti al suo negozio in via Forni avrebbe avuto una eco così grande. L’esplicito messaggio riportato sui cartelloni esposti sulla sua vetrina, infatti, è stato ripreso anche dalla tv nazionale. Ne ha parlato su Rai 3 Luciana Littizzetto nella puntata di Che tempo che fa dello scorso 26 febbraio e anche Striscia la Notizia, la popolare trasmissione su Canale 5.

“Bisogna riconoscere che è un bravo tipografo perché il messaggio è stato scritto in diversi caratteri di testo” ha scherzato la famosa comica e attrice torinese “ora la domanda è quanti sono questi padroni? Difficile che sia un cane solo. Magari si ritrovano lì davanti come a un apericena sul Navigli o come al mercato della Crocetta a Torino. Se la situazione non migliorerà magari affitterà la facciata del Pirellone…”

Per fortuna, invece, sembra proprio che i cartelli abbiamo colto nel segno: “Per ora funziona, speriamo che duri. Non ci sono più escrementi davanti al negozio” ha spiegato a Radio Gold il signor Frascarolo “si vede che questi padroni si sono sentiti osservati. Di certo non mi aspettavo tutto questo interesse mediatico. Mi hanno chiamato da tante regioni italiane per farmi i complimenti e dirmi che faranno anche loro come me. Ho parlato con diversi colleghi dal Veneto, dalla Liguria e dalla Toscana. Erano ovviamente tutti d’accordo con me, erano stufi di dover sempre pulire. Sono contento di aver suggerito loro questa idea”.