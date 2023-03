Spento l’incendio boschivo tra Ponzone e Cartosio. Evacuate due famiglie in località Fogli

AGGIORNAMENTO ORE 22.30: le fiamme sono state domate. Questa notte l’area sarà comunque presidiata.

AGGIORNAMENTO ORE 21.50: sul posto sono arrivate anche squadre di Vigili del Fuoco dalla Liguria. Le operazioni di spegnimento continueranno tutta la notte. Sabato mattina si valuterà la possibilità di un intervento aereo.

AGGIORNAMENTO ORE 20 – Prosegue il lavoro di Vigili del Fuoco e volontari Aib per spegnere l’incendio divampato in un’area boschiva tra Ponzone e Cartosio. La zona non è di facile accesso e il vento sta complicando le attività di spegnimento, ha spiegato il sindaco di Ponzone, Fabrizio Ivaldi. Le fiamme sono comunque a distanza dalle abitazioni in località Fogli evacuate in via precauzionale e presidiate anche dai volontari della Protezione Civile.

PONZONE – Un incendio sta interessando un’area boschiva tra Ponzone e Cartosio. Come riportato sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, alcune persone residenti in località Fogli sono state evacuate. Come aggiunto dal sindaco di Ponzone, Fabrizio Ivaldi, si tratta di due famiglie che abitano vicino all’area boschiva, allontanate in via precauzionale.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, i volontari Aib e Protezione Civile.