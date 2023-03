Panchine e opere “romantiche” valorizzano i territori e gli artisti del Distretto Novese

NOVI LIGURE – Si è conclusa la seconda edizione del Circuito Romantico messo a punto dal Distretto del Novese: 44 panchine addobbate con cuori di ogni foggia e dimensione, dislocate in 28 comuni del basso Piemonte, che hanno scatenato la curiosità di grandi e piccini.

Il successo di pubblico è andato di pari passo con la maratona on line: sfiorati i 500 contributi fotografici sui principali social, raggiunte complessivamente oltre 60.000 persone (contatti tra sito e account social) dai contenuti dedicati all’evento.

“E’ un evento che piace ed è capace di coinvolgere tutta la collettività – fanno sapere dal Distretto del Novese- e lo dimostrano anche le diverse le panchine unofficial che sono state realizzate, come quella allestita presso il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Salita Bricchetta a Novi Ligure, o quella realizzata dalla Scuola dell’infanzia di Francavilla Bisio o ancora la panchina che ha trovato posto al Maglietto in località Merella.”

Grazie alle 44 mattonelle abbinate alle rispettive panchine quest’anno si è potuto decretare la “panchina più cliccata”. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la panchina di Stazzano, con 56 click ha scansato il podio alla Panchina di Serravalle (Piazza Matteotti) e a quella di Bosco Marengo, che conquistano rispettivamente al 2° e al 3° posto tra le panchine più cliccate.

Le 44 postazioni romantiche hanno totalizzato complessivamente 593 click la cui provenienza risulta così distribuita: Piemonte 43% (di cui 30% provincia di Alessandria, 8% Novara, 5% Torino) 33% Lombardia, 14 % Liguria, 2% Veneto, 8% altro.

Il circuito è riuscito nell’intento di diventare pretesto ideale per svelare ai visitatori scorci caratteristici e meno noti del Basso Piemonte. Infatti, anche i dati legati ai cartelli parlanti dimostrano un’impennata di accessi nei fine settimana abbinati alle panchine di San Valentino.

Tra le novità di questa edizione anche “Corto Circuito Creativo” con la mostra di opere di street art dedicate al Cuore. La votazione “popolare” delle opere di arte urbana ha suscitato molto interesse soprattutto nei più giovani. In poco meno di 20 giorni, le 32 opere, pubblicate sull’account Instagram del Distretto del Novese, hanno collezionato oltre 2250 “mi piace”, decretando con 316 like vincitrice per la giuria popolare l’opera 27 Bacio novese di Claudio Ruax.

A breve verrà convocata la giuria tecnica che concorrerà per il restante 50%. In modo da stilare la classifica definitiva entro la fine della primavera e passare successivamente alla realizzazione dell’opera d’arte e contestualmente al suo l’inserimento nel Metaverso, continuando la contaminazione reale e virtuale e viceversa.

L’iniziativa è promossa dal Distretto del Novese grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria tramite il bando Terre Belle.