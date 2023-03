I Pfas “sono dappertutto”: oltre 17mila i siti contaminati in Europa

MONDO – Una inchiesta realizzata anche da Radar Magazine pubblicata oggi, mercoledì 15 marzo 2023, riporta la mappa dei Pfas in Europa. Una rappresentazione grafica realizzata dal quotidiano “Le Monde” che fotografa la situazione di quelli che vengono anche definiti “inquinanti eterni“. Una “problematica globale, che coinvolge tutti i territori, non solo quelli colpiti da episodi di inquinamento più clamoroso, come le aree del Veneto e del Piemonte“, come ben sa Alessandria per la presenza del polo chimico di Spinetta Marengo.

Dalla mappa emerge una presenza diffusa che però non è esaustiva, ha commentato ai microfoni di RadioGold, Gianluca Liva di Radar Magazine, “perché in molte zone i Pfas non sono stati rilevati semplicemente perché lì mancano analisi ambientali per indagarne l’effettiva contaminazione“. Lo scenario quindi sarebbe ampiamente sottostimato oltre che esteso a tutti i cittadini, non solo nei luoghi interessati da queste produzioni. Liva dunque rimarca la necessità di affrontare il problema con urgenza e su scala complessiva, accompagnando e supportando chi già cerca di far emergere il problema e si impegna nel chiedere norme che impongano il divieto dei Pfas. Una necessità per fermare questo tipo di inquinamento che oggi già coinvolge oltre 17mila siti in Europa.

L'intervista a Gianluca Liva di Radar Magazine

Immagine The Forever Pollution Project.