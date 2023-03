ALESSANDRIA – La Polizia locale di Alessandria e i Vigili del Fuoco hanno raggiunto via Pagella a Lobbi per un’auto finita fuori strada. In base alle prime informazioni il mezzo ha perso il controllo autonomamente.

Il conducente della Fiat Panda, un uomo di circa 80 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale.