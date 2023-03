Il pastore tedesco Maia salvato da buio, feci e privazioni: ora attende una famiglia

ALESSANDRIA – Una femmina di pastore tedesco di 7 anni potrà tornare a vivere in condizioni dignitose dopo aver passato lungo tempo in uno scantinato buio, occupato da oggetti accatastati. L’animale viveva in un cassettone con un cucino intriso di urina e feci, senza nemmeno una ciotola d’acqua a disposizione. Sono state le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a intervenire in provincia di Alessandria per salvare il povero cane.

Maia è stata sequestrata e il proprietario sanzionato ai sensi dell’art 3 della legge della Regione Piemonte n.34/1993 che fissa le responsabilità dei detentori degli animali d’affezione, tra cui quella di “detenere animali da affezione in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi“.

“Ora Maia è al sicuro, in un rifugio che si sta prendendo cura di lei – racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia, Cristina Destro. È stato molto commovente, appena l’abbiamo tirata fuori dalla sua prigione, vederla stupita, piena di gioia per potere camminare sotto la luce del sole. Appena lasciata libera di scorrazzare nell’area di sgambamento del canile, era incredula e felice. È stato molto bello vederla rotolarsi sull’erba libera e raggiante“.

Ora Maia, “molto bella e dal carattere docile”, cerca una nuova casa una famiglia che possa farle dimenticare il suo triste passato.

Per maggiori informazioni, per segnalazioni e per la richiesta di adozione di Maia si può al Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Alessandria all’indirizzo email: guardiealessandria@oipa.org. Per segnalare un maltrattamento ad Alessandria si può anche compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria