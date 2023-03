Donna trovata senza vita a Mirabello: morte causata da ustioni della stufa

MIRABELLO MONFERRATO – L’infermiera in pensione, Anna Maria Marmello, 68 anni, trovata morta a Mirabello Monferrato sarebbe deceduta in seguito alle ustioni di secondo grado provocate dalle fiamme di una stufa. A queste conclusioni sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Occimiano e del Reparto investigazioni scientifiche durante il sopralluogo in seguito alla tragedia. I militari infatti non hanno rinvenuto tracce di reato riconducendo quindi l’evento a un incidente domestico.

Profondo il cordoglio in paese per la triste scomparsa della donna.