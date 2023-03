PROVINCIA- Sarà una domenica ventosa in tutta la provincia di Alessandria. “Il transito di una perturbazione atlantica- spiegano da Arpa Piemonte- porterà una marcata intensificazione della ventilazione per foehn, prima nelle valli alpine in successiva estensione alle pianure.”

Sul nostro territorio, il fenomeno dovrebbe attenuarsi domani, lunedì 27 marzo.

Foto in copertina tratta dal sito di Arpa Piemonte