ALESSANDRIA – La città di Alessandria, ospitando gli Istituti Penitenziari “Cantiello e Gaeta”, è toccata in modo diretto dal mondo carcerario, una realtà complessa ed articolata, dalle molteplici sfaccettature. Spesso i riflettori della cronaca o della politica sono puntati su questa realtà che però risulta quasi sempre oscura e sfuggente.

Il CSVAA insieme all’Associazione BETEL OdV – Organizzazione di Volontariato penitenziario di Alessandria da anni, proprio alla luce di ciò, propongono corsi di formazione rivolti alla popolazione con l’obiettivo di aiutare a conoscere e comprendere meglio la realtà del sistema carcerario, soprattutto alla luce del fatto che essa è parte integrante del nostro territorio.

Ad aprile prenderà il via la quinta edizione del corso per aspiranti assistenti volontari penitenziari che si realizza in collaborazione con gli Istituti Penitenziari “Cantiello e Gaeta”, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Alessandria, il Garante per i detenuti, il SEAC, la CRVG, il Coordinamento AVP Piemonte e Valle d’Aosta, la Caritas Diocesana, le ACLI e le Cooperative.

Si svolgerà in 6 incontri, a partire dal 15 aprile per concludersi il 10 giugno con una visita guidata al museo dell’ex-carcere “Le Nuove” di Torino.

I 5 incontri formativi che precedono questa ultima giornata si svolgeranno, in presenza, di sabato (15 aprile, 6, 13, 20 e 27 maggio), con orario 9:30-12:30. Per i primi 4 incontri la sede del corso sarà la Sala Formazione del CSVAA (anche sede di BETEL) di via Vochieri 80 ad Alessandria. L’incontro di sabato 27 maggio, invece, si svolgerà presso la Casa di Reclusione di San Michele (Alessandria), dalle 9 alle 12:30.

L’intervento di molti relatori esponenti sia del mondo del volontariato, sia istituzionale che opera in ambito o a stretto contatto con il mondo carcerario, offrirà ai partecipanti un quadro esaustivo di questa realtà così radicata nel nostro territorio e davvero poco conosciuta.

La BETEL ODV spera convintamente che dal corso possano “svilupparsi” nuove energie che contribuiscano a dare continuità al servizio che l’Associazione svolge da oltre trent’anni a favore dei detenuti, ex detenuti e alle loro famiglie.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Associazione BETEL ODV, 338.87.56.225, 349.84.48.567, betelodv@libero.it CSVAA, 0131.25.03.89, al@csvastialessandria.it.

(in copertina foto di Toa Heftiba dal sito Unsplash)