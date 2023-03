Controlli straordinari della Polizia nelle stazioni ferroviarie della provincia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono state complessivamente 317 le persone sottoposte a controllo durante il servizio “straordinario” predisposto dalla Questura di Alessandria nelle stazioni ferroviarie della provincia di Alessandria e nelle aree urbane vicine. In tutto 45 poliziotti di Alessandria, del Commissariato di Casale e della Polfer del capoluogo e di Novi Ligure hanno partecipato ai controlli effettuati tra il 15 e il 24 marzo, affiancati da 12 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, dalle Unità cinofile antidroga della Polizia di Genova, Torino e della Polizia locale di Alessandria e dagli agenti della Polizia Locale di Arquata Scrivia, Novi Ligure e Serravalle Scrivia.

L’attività ha interessato i comuni di Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme, Ovada e Casale Monferrato. Oltre alle 317 persone sottoposte a controllo, di cui 120 già note alle forze dell’ordine, sono stati controllati 4 esercizi pubblici. I poliziotti hanno fatto denunciato una persona per detenzione di droga ai fini di spaccio e fatto scattare 3 sanzioni amministrative per detenzione di stupefacenti per uso personale. In tutto sono stati sequestrati 89 grammi di hashish, oltre a due coltelli, un bilancino di precisione e 500 euro in banconote di piccolo taglio. Tre, poi, le persone sanzionate perché sorprese ad attraversare i binari.