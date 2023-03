Rifiuti, “risultato deludente” sul porta a porta ad Alessandria: via alla campagna informativa e poi multe

ALESSANDRIA – In attesa del progetto Smart City, con l’installazione dei cosiddetti cassonetti “intelligenti“, Amag Ambiente punta a migliorare i risultati del sistema porta a porta, attualmente in vigore in centro ad Alessandria e nelle zone principali del quartiere Cristo. Il presidente Paolo Borbon, infatti, ha definito “deludenti” i risultati attuali: “La raccolta differenziata si attesta al 43%, questo è un problema, considerando anche che il costo del servizio porta a porta è più gravoso”.

Per questo è stato annunciato l’avvio di una campagna di comunicazione tra circa 15/20 giorni: “Faremo una azione capillare di informazione” ha sottolineato Borbon “poi applicheremo i criteri di legge, con le relative sanzioni. Finora, infatti, sono state fatte alcune multe ma il risultato non è cambiato. L’obiettivo è partire in due mesi e arrivare al 65% di raccolta differenziata, il minimo richiesto dalla legge. Stiamo anche studiando altre forme che ci consentano di stare vicino al cittadino”.

Rispetto alle problematiche dei sobborghi Borbon ha sottolineato la volontà di “andare di persona tra i cittadini per capire le problematiche”. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è tenuto un incontro al quartiere Cristo coi referenti dell’associazione Commercianti e della Commissione Sud. “Non si risolve tutto con più cassonetti. Il progetto smart city ha un pregio consentirà di passare alla cosiddetta tariffa puntuale, un sistema di premialità con una parte di bolletta variabile in base a quanto si differenziano i rifiuti”.

Foto tratta dal sito di Amag Ambiente