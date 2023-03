Bilancio di previsione della Regione: per l’agricoltura 26 milioni di euro e quasi 22 per il turismo

PIEMONTE – L’agricoltura potrà contare su 26 milioni di euro all’anno, il commercio nel 2023 avrà a disposizione 6 milioni 482mila euro e al turismo verranno destinati circa 21 milioni e 800 mila euro all’anno. Sono questi i fondi a disposizione dei vari settori nel bilancio di previsione della Regione Piemonte. Le cifre sono state illustrate ieri in Commissione dagli assessori competenti, Marco Protopapa per l’Agricoltura e Vittoria Poggio per Turismo e Commercio.

Le risorse per l’agricoltura piemontese sono frutto del cofinanziamento del Piano strategico Pac con fondi regionali, statali ed europei. Il comparto, ha sottolineato l’assessore Protopapa, è in difficoltà a causa dei cambiamenti climatici e per l’aumento dei prezzi dovuto anche alla guerra in Ucraina, ma in Piemonte è sempre più viva l’attenzione per un’agricoltura sostenibile e utile allo sviluppo dei territori rurali, dove attualmente sono attive circa 52 mila aziende.

Per sostenere il comparto agricolo l’assessorato porterà avanti le attività per valorizzare i prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità attraverso il sostegno ai Consorzi di tutela delle associazioni di produttori per la promozione del cibo e vino made in Piemonte. A difesa delle colture verranno poi intensificate le attività di ricerca del Settore fitosanitario della Regione nella lotta agli organismi nocivi che colpiscono diversi comparti produttivi.

Per quanto riguarda il commercio, nel 2023 si potrà contare su un budget di 6 milioni 482mila euro, ha riferito l’assessore Poggio. Oggi si stanno superando le misure emergenziali adottate nel periodo della pandemia e, per rilanciare il comparto, l’assessore ha sottolineato l’importanza dei Distretti del commercio, che attualmente sono 77 per una copertura di circa 800 Comuni. Per l’istituzione di nuovi 12 Distretti sono stati stanziati circa 240 mila euro, mentre la dotazione per i progetti è di circa 2,5 milioni annui.

Per il turismo, invece, si potrà contare su circa 21 milioni e 800 mila euro annui. Nella ripartizione dei fondi spiccano 500 mila euro per la promozione internazionale, 500 mila euro per le strade di montagna, 5 milioni per la promozione degli eventi strategici come le fiere, 90 mila euro riservati agli Enti locali, 550 mila alle associazioni. Per le Agenzie turistiche (Atl) sono disponibili oltre 6 milioni e mezzo, per i Consorzi 1 milione 400 mila, mentre alle pro loco tocca la cifra di 615 mila euro.