Caso Ginepro, l’amministratore di condominio alle Iene: “Pronto a sanare di tasca mia ma con conteggi chiari”

CASALE MONFERRATO – “Condomìni da incubo”. Questo il titolo del servizio de Le Iene andato in onda martedì sera e dedicato al Caso Ginepro, a Casale. L’inviato Giulio Golia ha ricostruito la vicenda che coinvolge circa 2 mila famiglie monferrine, costrette a dover pagare di nuovo le bollette per una cifra complessiva che, come già aveva sottolineato ai nostri microfoni il notaio Cagnacci, potrebbe toccare i 2 milioni di euro complessivi.

“Abbiamo a che fare con l’Harry Potter della finanza” le parole di una casalese. “Non sappiamo dove siano finiti i soldi” ha dichiarato al programma di Italia 1 il sindaco Federico Riboldi.

Proprio grazie al primo cittadino, nell’ultima parte del servizio, lo stesso Giulio Golia riesce a parlare al telefono con Giorgio Ginepro, l’amministratore di condominio e titolare insieme al figlio Andrea dello studio immobiliare: “Gli insoluti si attestano intorno ai 520 mila euro” ha precisato Ginepro, tentando di ridimensionare la cifra complessiva “buona parte dei condomini non pagavano, continuano a buttare fango su di me”. Incalzato da Riboldi a dire subito se è sua intenzione vendere parte del proprio patrimonio per appianare di tasca propria il debito (“Lo chiede tutta la città” ha detto il sindaco) lo stesso Ginepro si mostra possibilista: “Non avrei problemi a vendere quello che serve per sanare ma con conteggi chiari” ha concluso l’amministratore, promettendo a Giulio Golia di ricontattarlo nel prossimo futuro per organizzare un colloquio di persona, alla presenza dei suoi avvocati.

Nel frattempo anche questo mercoledì, dalle 8.30 alle 20.30, i condomini possono rivolgersi allo studio del Notaio Massimo Cagnacci, in via della Rovere 2, per aderire al Comitato. Lo studio sarà aperto anche sabato prossimo 1º aprile dalle 9 alle 12.

