Gli edili tornano a protestare per sicurezza, lavoro e ambiente

PIEMONTE – Ci saranno anche Feneal Uil e Fillea Cgil alla manifestazione “Fai la cosa buona” per contestare le scelte del governo su bonus edili e codice appalti indetta per sabato primo aprile. La protesta toccherà 5 piazze di tutto il paese: Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari dove si riuniranno il mondo dell’edilizia e i suoi lavoratori.

Le parti sociali ritengono che le attuali scelte politiche stiano determinando contraccolpi “sull’edilizia e in tutta la sua filiera con centinaia di posti di lavoro messi a rischio. Non si chiede di ripristinare bonus a pioggia ma è necessario garantire interventi di sostegno per le periferie e case popolari, così come è stato ripensato il bonus 110% salvaguarda solo le fasce di reddito più alte“.

I sindacati inoltre chiedono “di modificare il codice appalti vietando la pratica del sub appalto a cascata e di investire in modo molto più importante sulla salute e sicurezza sul lavoro, non possiamo dimenticare i tanti incidenti e i morti sul lavoro che hanno riguardato i cantieri della nostra provincia“.

Feneal Uil e Fillea Cgil di Alessandria saranno presenti con i lavoratori dell’edilizia, con gli iscritti e con i delegati, alla manifestazione di Torino in Piazza Astengo (Quartiere Falchera) per manifestare e rappresentare le esigenze del mondo delle costruzioni edili nella nostra provincia. La giornata di Torino, così come quelle di tutte le altre piazze, sarà anche una giornata di mobilitazione e di festa: concerti musicali (saranno presenti gli Yo Yo Mundi e altri gruppi), gli sbandieratori di Asti, disegnatori e cartoonist e Street Food proprio per dare legare la difesa del lavoro e dell’edilizia con la salvaguardia dell’ambiente e delle relazioni umane.