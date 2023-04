Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 1 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria, questo sabato 1°aprile alle 21 il palco del Teatro Alessandrino si animerà con il segmento Off della stagione teatrale del Comune di Alessandria. In programmazione ci sarà “L.E.A.R.”, con Giusy Barone, Luca Bertolotti, Stefania Cartasegna, Assunta Floris, Simona Gandini, David Turri, Claudio Vescovo. La produzione del Teatro Stregatti narra la storia d’amore più grande che si possa raccontare: quella tra un padre e una figlia. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Ancora ad Alessandria è tornato il grande luna park in piazza Milite Ignoto. Fino al 25 aprile le giostre intratterranno grandi e piccini con anche tante golose proposte culinarie. Oggi alle 23 è previsto lo spettacolo pirotecnico. Il lunapark è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 24.

A Casale Monferrato, nelle Sale Chagall del Castello, si può visitare la prima stagione del Middle MonFest con una grande esposizione dedicata alla brillante personalità creativa di Maria Vittoria Backhaus, dai suoi esordi negli Anni Settanta al contemporaneo. L’esposizione, che sarà visitabile fino all’11 giugno 2023, mette al centro le una galleria caleidoscopica di immagini che raccontano più di quarant’anni di fotografia dove i reportage e i ritratti trovano spazio insieme a molti altri temi. La mostra rende omaggio alla mente estrosa e artistica di Maria Vittoria Backhaus, tutta dedicata al linguaggio della fotografia.

Sempre a Casale, al Museo del Duomo ha inaugurato la scorsa settimana la mostra “Luci e Colori dell’Apocalisse di San Giovanni”, un’esposizione che mette al centro le opere di Paolo Colombo in un percorso artistico e spirituale attraverso il Museo del Duomo e i sottotetti della Cattedrale. La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino al 2 luglio 2023. L’ingresso è a offerta libera. Per info: 392.9388505 oppure antipodescasale@gmail.com.

Di nuovo a Casale, anche questo sabato potete visitare la mostra “Jas – Just another stage. L’anima oltre l’immagine”. Nelle sale della Manica Lunga del Castello del Monferrato, un’esposizione tutta al femminile che presenta un percorso espositivo nel quale la fotografia interagisce con la scultura. La nostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ancora a Casale, al campo “E.Bianchi”, questo weekend avrà luogo il torneo di “Walking Football”, nuovo sport nato in Inghilterra nel 2011 e studiato per essere praticato da persone di oltre 50 anni nel settore maschile e oltre 40 anni in quello femminile. Il torneo, che avrà inizio alle 15.30 di sabato e terminerà domenica mattina, è a ingresso gratuito, ma sarà possibile lasciare un’offerta all’Associazione Vitas che sarà presente con un proprio banchetto informativo. Per informazioni si può scrivere a wfcasale21@gmail.com.

A Piovera, l’Associazione Culturale Castelpiovera propone una mostra di orchidee ambientata negli affascinanti e storici locali del Castello di Piovera. Un percorso che porterà i visitatori alla scoperta di queste meravigliose piante tra specie comuni e varietà rare che vantano, a volte, anche cento anni di età. Le piante esposte saranno soggette a “Giudizio”: una commissione giudicatrice valuterà e premierà gli esemplari più belli e prestigiosi. Oltre all’esposizione sarà possibile seguire corsi di coltivazione base per imparare a coltivare le orchidee di casa e conferenze più tecniche e specialistiche. La mostra, che ha inaugurato ieri, venerdì 31 marzo, sarà visitabile sabato 1° e domenica 2 aprile dalle 10 alle 19. Su prenotazione sono disponibili visite guidate e visite libere al Castello.

A Novi Ligure, al Museo dei Campionissimi, si può visitare la mostra “Nel nostro piatto”. L’esposizione è un percorso interattivo e multimediale di divulgazione scientifica sulle ricadute economiche, sociali, ambientali delle nostre scelte di cibo e dell’uso agricolo del territorio. Troverete 6 aree tematiche, 19 postazioni interattive e multimediali, 7 monitor tattili, una grande proiezione centrale, 18 capitoli e 80 giochi e attività. Il percorso è fruibile a ingresso libero fino al 25 aprile il venerdì dalle 15 alle 19: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Casasco, questo sabato 1°aprile, verrà inaugurata la nuova stagione divulgativa dell’Osservatorio Astronomico Naturalistico. Alle 20.30 ci sarà un brindisi che sarà seguito dall’osservazione del cielo e della luna. L’ingresso è gratuito per coloro che sono già iscritti all’associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente (è possibile altrimenti pagare la quota associativa di 10 euro all’ingresso). Per info e iscrizioni visitate il sito http://www.astroambiente.org/.

A Tortona fino al 23 aprile si può visitare al museo Diocesano la mostra “La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme: un monumento nella storia”, dedicata alla presentazione diacronica di uno dei più celebri monumenti di stampo religioso e culturale nella storia dell’umanità. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.

Sempre a Tortona, continua la mostra del Movimento Casualista al Teatro Civico. L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.

Ad Acqui Terme questo sabato ci sarà un appuntamento dedicato ai più piccoli con “Giocando si impara”: dalle 15 alle 18 il coloratissimo mercatino del bambino si terrà in Piazza Addolorata e Via Garibaldi (o sotto i portici di via XX settembre in caso di pioggia) e sarà uno spazio dove socializzare e dare nuova vita ai propri giocattoli.

Sempre ad Acqui Terme torna, come ogni primo sabato del mese, il mercatino di prodotti biologici “Il paniere”: in piazza Ferraris saranno tanti i banchetti dove acquistare primizie e prodotti di ogni genere.

A Tagliolo Monferrato, questo sabato, alle 17, tornano le “Quattro chiacchiere…d’autore” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela”. Questa settimana verrà presentato il libro “La ragazza metà bianca e metà nera” (Effatà, 2022) dello scrittore Marino Muratore, responsabile delle attività didattiche del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova e di progetti sull’accessibilità. Con l’autore dialogherà Margherita Gestro dell’Associazione “Le Muse”.

A Fubine Monferrato, questo fine settimana, arriva il torneo sportivo “Pallavolo, Padel e Cerveza”. La manifestazione si terrà ai campi sportivi du Fubine e sarà rivolta a partecipanti (atleti e non) con età minima 14 anni. Il costo per partecipare al torneo è di 20 euro.

Foto di Pauline Loroy su Unsplash