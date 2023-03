A Valenza attivo Move-in per monitorare i veicoli inquinanti: come funziona

VALENZA – Valenza continua a combattere l’inquinamento e a sfruttare tutte le opportunità per ridurre le emissioni inquinanti. In questa ottica da tempo infatti è stata installata la nuova cartellonistica di limitazione del traffico, in adesione anche al provvedimento restrittivo (ordinanza sindacale 142/2021) imposto dalla Regione Piemonte per ridurre lo smog provocato dal traffico veicolare, il riscaldamento delle abitazioni oltre che l’inquinamento da attività agricole. Contemporaneamente l’Amministrazione ha deciso di aderire al sistema “Move In” per agevolare i proprietari di vecchi autoveicoli che percorrono pochi chilometri all’anno e che quindi provocano un impatto ambientale limitato.

Il progetto Move-in (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), già attivato in Regione Lombardia, è stato recepito anche a Valenza, come nelle altre città della provincia, e permette il “Monitoraggio dei veicoli inquinanti”. Il funzionamento di questo approccio, come spiega la Polizia locale, prevede che a bordo della propria automobile venga installata una scatola nera in grado di registrare i chilometri percorsi e, una volta raggiunto il tetto massimo di percorrenza, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni del traffico fino alla fine dell’anno. I questo modo si tende a bloccare le emissioni inquinanti e gli automobilisti possono continuamente monitorare dall’applicazione scaricata sul telefono o dal sito web la loro situazione.

Per verificare se il proprio veicolo rientra nella categorie dei mezzi vincolati dal provvedimento è sufficiente controllare sulla carta di circolazione a quale classe ambientale appartiene (Euro 0 – 1 – 2 ecc..), oltre che considerare il tipo di alimentazione (benzina, diesel ecc.). Se l’autovettura ricade nelle categorie più vecchie, l’unica soluzione risulta essere proprio l’adesione al sistema “Move-In”. A quel punto sarà sufficiente far installare nei centri autorizzati, un “rilevatore” in grado di registrare la percorrenza chilometrica nelle aree sottoposte a limitazione del traffico per l’abbattimento dell’inquinamento. A seconda della classe Euro di appartenenza dell’autoveicolo, viene fissato un limite di percorrenza annuale.

Digitando su di un motore di ricerca (es Google) “Move-In” Piemonte è possibile avere informazioni esaustive in merito.