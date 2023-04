Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 2 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria, al Museo Etnografico “C’era una volta”, inaugura oggi la mostra dedicata alle legature antiche, a cura di Federico Iuli e Giulia Bocchio. Durante il vernissage ci sarà un intervento musicale del Maestro Giorgio Vercillo. La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile.

Ancora ad Alessandria, questa domenica alle 16 in piazza Santa Maria di Castello andrà in scena “Una Spoon River a pedali”. Si tratta di uno spettacolo itinerante attraverso un breve percorso per le vie del centro storico percorribile a piedi o in bicicletta con conclusione al Museo AcdB (Alessandria Città delle Biciclette). Lo spettatore verrà coinvolto nelle storie affascinanti di sette protagonisti di quella che può essere definita a buon diritto la Belle Époque del ciclismo in Italia e che ha visto Alessandria al centro dell’ambiente ciclistico italiano. L’appuntamento è in Piazza Santa Maria di Castello alle 15.45. Si richiede prenotazione online o telefonica al 335 134.0361 o all’indirizzo mail: info@illegali.it.

In tema di teatro, anche al Teatro Alessandrino, sempre ad Alessandria, questa domenica alle 17 va in scena “La leggenda di Belle e la Bestia – Il musical”. La Compagnia dell’Ora mette in scena una tra le più iconiche storie d’amore delle fiabe in una versione musicale travolgente dall’epilogo inaspettato e mai raccontato. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Di nuovo ad Alessandria, come ogni prima domenica del mese torna “Officina delle memorie”, il mercatino dell’Antiquariato dedicato a collezionisti e appassionati. Nei moltissimi espositori, lungo i portici di Piazza Garibaldi e Piazza Marconi, si potranno trovare oggettistica, mobili d’epoca, stampe, modernariato, editoria e molto altro.

Sempre ad Alessandria, questa domenica 2 aprile, alle 15, iniziano le visite al cimitero monumentale di Alessandria. Ogni prima domenica del mese, da aprile ad ottobre, la sezione alessandrina di Italia Nostra organizzerà la visite al Cimitero Monumentale della città. La prenotazione è consigliata, per info cliccare su http://cimiteroalessandria.altervista.org/home.

A Frascaro domenica torna “Frascaro in fiore”, la manifestazione dedicata a piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio arrivata, organizzata per il 22esimo anno dall’amministrazione comunale, con la collaborazione della Soms e della Comunità di San Benedetto. Dalle 9.30 e fino a sera lungo le vie del paese troverete bancarelle di fiori, piante e attrezzature per il giardino, bonsai e piante da appartamento. Nel programma di “Frascaro in fiore” anche la messa, alle 10, punti ristoro e nel pomeriggio tanta musica.

A Casale Monferrato, nell’ambito del progetto “Nati con la cultura”, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi propone per domenica 2 aprile alle 11 una visita guidata per famiglie con bambini da 0 a 3 anni, a cura di Barbara Corino: i familiari dei nuovi nati potranno scegliere un’opera o un ambiente del museo per scattare una foto con il bambino, come ricordo della sua prima esperienza culturale. Si tratta del primo di una serie di incontri dedicati ai bebé e alle loro famiglie. Il biglietto costa 5,50 euro per i genitori (gratuito per i titolari di Passaporto culturale), Info e prenotazioni 0142.444309/249 o a museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Sempre a Casale Monferrato, domenica 2 aprile, alle 21, è in programma il concerto “Il racconto della Passione con Musica e Immagini”, nell’ambito della rassegna Cattedrale in Musica. Verranno eseguite le musiche di L. Perosi, G.F. Haendel, E. Morricone, E. Elgar, W.A. Mozart, J.S. Bach. Reciteranno le voci di Francesco Parise e Maria Paola Bidone. La voce del tenore sarà quella di Alessandro Fantoni, il direttore Andrea Albertini. L’ingresso è libero.

Ancora a Casale, questa domenica 2 aprile ci sarà l’evento benefico “Anche questo è amore” a favore dell’Associazione “Non solo gatti”, a cura di Iris Devasini, alla Cappella del Castello del Monferrato. Durante l’evento, che avrà luogo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, ci sarà l’esposizione e la donazione di opere, creazioni artigianali e cake design. Nell’ambito dell’iniziativa, alle 11, si terrà la conferenza “Il gatto: maestro dell’apertura del cuore nell’astrologia evolutiva” a cura di Simona Maioglio, un’affascinante lettura della figura del gatto secondo l’Antica Arte Astrologica.

Di nuovo a Casale, domenica 2 aprile riprendono gli incontri culturali al Complesso Ebraico con una presentazione letteraria. Alle 16, in Sala Carmi, si presenta il volume “Baruch Spinoza” di Davide Assael (Ed Feltrinelli). L’autore ne parla con la professoressa Anna Maria Ariotti, casalese, già docente di Filosofia e Storia al Liceo Scientifico di Casale Monferrato e Consigliere Regionale del Piemonte. L’ingresso è libero, per informazioni 0142 71807 www.casalebraica.org

A Tortona, questa domenica, si terrà la XV benedizione di vespisti e vespe. Le iscrizioni si terranno dalle 8.30 alle 10 al Santuario della Madonna della Guardia. La benedizione avverrà alle 10.45 prima del giro sui colli tortonesi. Per informazioni si può chiamare il 3392614501.

Sempre a Tortona, domenica 2 aprile e ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle 15 alle 19. Sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei medesimi orari. L’ingresso è gratuito.

A Ovada, questa domenica 2 aprile, al Teatro Comunale, andrà in scena “Piedi per terra, Testa per aria”. Lo spettacolo, di e con Fiona Dovò, inizierà alle 16 ed è una produzione del Teatro delle Formiche. I biglietti costano 4,50 euro.

Ad Acqui Terme, nella Chieda di San Francesco, alle 17, si terrà il concerto di Pasqua “La Bujent e i Sgajenta”, diretta da A. Gheltrito. A esibirsi sarà l’Orchestra Quod Libet della scuola di Musica “Gianfranco Bottino”. L’ingresso è gratuito.

A Piovera, l’Associazione Culturale Castelpiovera propone una mostra di orchidee ambientata negli affascinanti e storici locali del Castello di Piovera. Un percorso che porterà i visitatori alla scoperta di queste meravigliose piante tra specie comuni e varietà rare che vantano, a volte, anche cento anni di età. Le piante esposte saranno soggette a “Giudizio”: una commissione giudicatrice valuterà e premierà gli esemplari più belli e prestigiosi. Oltre all’esposizione sarà possibile seguire corsi di coltivazione base per imparare a coltivare le orchidee di casa e conferenze più tecniche e specialistiche. La mostra oggi sarà aperta dalle 10 alle 19. Su prenotazione sono disponibili visite guidate e visite libere al Castello.

A Ozzano Monferrato, questa domenica, alle 16, al Polo CementiRossi, si terrà l’incontro con l’autore Fabrizio Meni. Ci saranno delle letture tratte dal libro “Un, due, tre…stella!” e l’autore dialogherà con Giorgio Milani.

Sempre a Ozzano, a partire da questa domenica, il Museo Mice, allestito presso il grande complesso industriale Cementificio Cementi Rossi, celebra donne e uomini che nel corso di poco più di un secolo hanno trasformato la vita, la cultura, la storia di un intero territorio. Il Museo è aperto da Aprile a Settembre ogni domenica pomeriggio dalle 15 alle 18.

A Vignale Monferrato, il Club per l’Unesco di Vignale organizza la “Passeggiata di primavera”: una camminata alla ricerca di upupe e orchidee, lungo il percorso Unesco1 attorno al borgo di Vignale Monferrato. L’escursione sarà lunga circa 10km e durerà 2 ore. La passeggiata partirà da piazza Mezzadra alle 9.30.

A Castellazzo Bormida, domenica si terrà un nuovo appuntamento de “La via della musica”, seconda edizione della rassegna a cura dell’Associazione ArteMusica e Stabilimento delle Arti. L’appuntamento è alle 17 alla Fondazione Longo dove avrà luogo il concerto “La via delle corde dell’anima” con Alessandra Sacchi al violino e Michela Maggiolo all’arpa.

A Treville, questa domenica, la biblioteca Comunale G.Spina propone l’iniziativa per famiglie e bambini “Aspettando la Primavera”. Alle 16 partirà una passeggiata attraverso Treville e si raggiungerà il Bricco della Croce dove i piccoli partecipanti potranno disegnare la loro “Primavera” preferita sotto la guida della pittrice Raffaella Marotto. I bambini dovranno portare fogli da disegno e matite colorate. Nel pomeriggio si terrà la premiazione dei bambini vincitori al concorso ““StoriaLibro. Un segnalibro per una storia”.

A Fubine Monferrato tornano i concerti del Monferrato Classic Festival con una serie di eventi nel mese di aprile. L’appuntamento è nel Salone di Palazzo Bricherasio alle 17.30 con ik concerto di Giulia Toniolo al pianoforte.

A Moncestino, questa domenica, il Comune e la Proloco organizzano la 25esima “Sagra del salamino”. La giornata inizierà alle 9.30 in piazza Marconi con la partenza della camminata “Trekking del Salamino” dalla Piazza del Comune (su prenotazione al costo di 8 euro al 339 4188277). Alle 10 aprirà ufficialmente la sagra con gli stand gastronomici e commerciali, mentre alle 12.30 si potranno degustare i singoli prodotti locali. Per i bambini ci sarà la possibilità di cavalcare accompagnati da un istruttore al Circolo Ippico Pom Granin.

A Cella Monte, questa domenica tornano gli appuntamenti di Camminare il Monferrato, la nota rassegna di camminate promossa dai Comuni Monferrini. L’escursione di questa settimana interesserà parte del percorso “726 Vigneti e Infernot”. Il ritrovo è previsto in Regione Sardegna alle 14.45, con partenza alle 15. Il gruppo di partecipanti sarà accompagnato Anna Maria Bruno, una guida professionista che illustrerà quanto di interessante si incontrerà lungo il percorso. della durata di circa 2 ore e trenta.

A Fresonara, domenica 2 aprile, alle 16.30, la Compagnia Teatrale Fubinese sarà di scena al Teatro Comunale con la commedia “Ansansà”, storia di arzilli anziani che vanno a svernare in riviera. La pièce, scritta dalla compagnia stessa, è diretta da Massimo Brusasco.

Foto di Daniel Spilka su Unsplash