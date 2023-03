Il grande campione di ciclismo Vincenzo Nibali ad Alessandria: stasera l’incontro al Museo delle Biciclette

ALESSANDRIA – Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport. Questo giovedì sera il grande campione di ciclismo Vincenzo Nibali sarà ad Alessandria. Inizio alle 18.30, in via San Lorenzo 21, a Palazzo Monferrato, sede del Museo Alessandria Città delle Biciclette. Il vincitore di Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta, della Milano-Sanremo e del Giro di Lombardia incontrerà cittadini e tifosi, nello stesso luogo che già ospita tre biciclette utilizzate dallo “Squalo dello Stretto”: la bici modello “O SLR” con la quale Nibali ha partecipato alla tappa Torino-Santena del Giro d’Italia dello scorso anno, la “Filante SLR”, usata nella 15^ tappa dello stesso Giro e il modello “Giro di Lombardia” che ricorda l’ultima partecipazione del campione alla corsa del circuito World Tour dello scorso anno.

Grazie alla collaborazione di Acdb col tecnico alessandrino Massimo Rava nelle sale di Palazzo Monferrato è stato realizzato un allestimento fotografico dedicato al campione siciliano, con due pannelli rispettivamente dedicati alle due “corse monumento” che lo hanno visto vincitore nel corso della sua straordinaria carriera: la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia.