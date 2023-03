Edilizia popolare: proroga per i morosi incolpevoli slitta al 30 giugno

CASALE MONFERRATO – Casale ha apprezzato l’iniziativa della Regione Piemonte a sostegno dei morosi incolpevoli che risiedono nelle case di edilizia popolare e che, causa delle difficoltà economiche per l’effetto covid, non riescono a far fronte agli aumenti dei costi dell’energia. È stato infatti prorogato il termine di pagamento della quota minima, pari al 14% del reddito dell’anno 2021, dal 31 marzo al 30 giugno. Questa decisione è stata assunta con la finalità di dare supporto ai 7.600 inquilini, con Isee inferiore ai 6.500 euro, residenti nelle case di edilizia popolare che si trovano in una situazione di morosità incolpevole.

Per l’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Casale Monferrato Luca Novelli si tratta di “un intervento che fornisce un sostegno concreto a queste persone che si trovano in una situazione di estremo disagio, aggravato dall’incremento delle tariffe energetiche, dall’aumento del costo della vita, favorito dall’inflazione e dal rincaro dei beni di prima necessità“. Gli Enti gestori dovranno comunicare l’ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il 31 luglio.